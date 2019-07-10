Создан новый метод лечения гепатита В: в чем суть уникального подхода

Ученые предложили уникальный подход в борьбе с хроническим гепатитом В с использованием иммунотерапии.

Исследование, проведенное в Немецком центре исследований инфекций (DZIF), показало, что Т-клеточная терапия с использованием новых технологий представляет собой обнадеживающее решение для лечения хронической инфекции вируса гепатита В (ВГВ) и рака печени, индуцированного этим вирусом. Пресс-релиз по результатам работы был опубликован на сайте центра.

Известно, что у пациентов с хронической ВГВ-инфекцией вирус-специфические Т-клетки либо не распознают антигены, либо недостаточно активны. Авторы новой работы попытались использовать вирус-специфические Т-клетки от пациентов с активно протекающей инфекцией для восполнения их дефицита у пациентов с хронической инфекцией, применив для этого генную инженерию.

Таким образом, исследователи получили активные Т-клетки, которые можно потом вводить пациентам с хроническим гепатитом В – в теории это должно привести к образованию новых активных Т-клеток, способных эффективно бороться с вирусом.

Иллюстрация

Также для повышения эффективности был использован экспериментальный препарат Myrcludex B на лабораторных животных. Таким образом, комбинированная терапия позволила достичь полной элиминации вируса. Авторы метода готовятся к проведению клинических исследований, в первую очередь с участием пациентов с ВГВ-индуцированной гепатоцеллюлярной карциномой.

Как сообщал MedOboz ранее, ученые из США предложили новый метод диагностики фиброза печени, который является одним из признаков такого заболевания, как цирроз.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!