Разработан новый метод диагностики болезней печени: в чем суть

Ученые из Университета Пенсильвании в США предложили новый метод диагностики фиброза печени, который является одним из признаков такого заболевания, как цирроз.

Подход является неинвазивным и базируется на количественном анализе данных, полученных при ультразвуковом исследовании (УЗИ) в В-режиме. Результаты работы опубликованы в журнале Nature.

При В-режиме сканер выдает двухмерное изображение анатомических структур, позволяя наблюдать за ними в режиме реального времени.

На сегодня биопсия печени является золотым стандартом для оценки фиброза, она проводится чрескожно, а состояние органа оценивается с использованием полуколичественной системы. Тем не менее существуют ограничения для этой процедуры, включая осложнения, ошибки выборки и человеческий фактор.

Иллюстрация

Наиболее распространенными причинами цирроза являются алкогольные заболевания печени, гепатит С и В. Кроме того, увеличивается число циррозов, вызванных неалкогольным ожирением печени вследствие метаболического синдрома. При всех этих состояниях хроническое воспаление в органе приводит к фиброзу – замене гепатоцитов соединительной тканью.

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