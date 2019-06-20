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/Гепатология

Разработан новый метод диагностики болезней печени: в чем суть

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Ученые из Университета Пенсильвании в США предложили новый метод диагностики фиброза печени, который является одним из признаков такого заболевания, как цирроз.

Подход является неинвазивным и базируется на количественном анализе данных, полученных при ультразвуковом исследовании (УЗИ) в В-режиме. Результаты работы опубликованы в журнале Nature.

При В-режиме сканер выдает двухмерное изображение анатомических структур, позволяя наблюдать за ними в режиме реального времени.

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На сегодня биопсия печени является золотым стандартом для оценки фиброза, она проводится чрескожно, а состояние органа оценивается с использованием полуколичественной системы. Тем не менее существуют ограничения для этой процедуры, включая осложнения, ошибки выборки и человеческий фактор.

Разработан новый метод диагностики болезней печени: в чем суть

Иллюстрация

Наиболее распространенными причинами цирроза являются алкогольные заболевания печени, гепатит С и В. Кроме того, увеличивается число циррозов, вызванных неалкогольным ожирением печени вследствие метаболического синдрома. При всех этих состояниях хроническое воспаление в органе приводит к фиброзу – замене гепатоцитов соединительной тканью.

Ранее MedOboz писал, что ученые в Великобритании испытывают новый скрининг-тест на рак простаты, чтобы выяснить, можно ли будет использовать его в рутинной практике.

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Тема
Здоровье
Место
США
Теги
диагностиказдоровьеисследование
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