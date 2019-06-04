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/Гепатология

Популярное лекарство может спасти печень: результаты исследований

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Исследование, проведенное учеными в Массачусетской больнице общего профиля и Гарвардской медицинской школы в Бостоне, показало, что ежедневный прием аспирина может предотвратить развитие неалкогольной жировой болезни печени (НАЖБП) в фиброз печени и неалкогольный стеатогепатит (НАСГ).

Результаты были опубликованы в журнале Clinical Gastroenterology and Hepatology, сообщает издание Medscape.

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"Наше исследование было первым проспективным исследованием такого рода, которое продемонстрировало, что аспирин ассоциирован с менее тяжелой гистологией печени у пациентов с НАЖБП, и что ежедневный прием препарата связан с уменьшением риска развития фиброза печени", - отмечает Трейси Саймон, доктор медицины.

Популярное лекарство может спасти печень: результаты исследований

У этих результатов есть большой потенциал, говорят ученые. Они могут повлиять на лечение пациентов с жировой болезнью печени, для которых нет профилактических препаратов, замедляющих прогрессирование болезни.

По мнению Саймон, важность исследования заключается в дальнейшем продвижении в этой области, чтобы попытаться лучше охарактеризовать роль аспирина в предотвращении прогрессирования фиброза или в предотвращении развития НАСГ.

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