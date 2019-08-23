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/ Блоги - Гепатология

Ольга Голубовская
Ольга Голубовская
Ведущий инфекционист МОЗ Украины Все статьи автора

Проблема гепатита С в Украине: цены, доступность лекарств

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Встречались с представителями компании Gilead...

На первой нашей встрече в Бостоне в 2013 г., когда мы только создали Госпрограмму по гепатитам, мы обсуждали возможные пути снижения цен на их оригинальные инновационные препараты, курсы лечения которых стоили свыше 100 000$, что абсолютно нереально для нашей страны. В результате мы получили эти цены, закупались в рамках программы только оригинальные препараты, более того, и в аптечной сети можно было купить бренд за 1,5 доллара за курс!

К сожалению, за последние несколько лет из-за нерациональной политики в этом вопросе мы утратили эти позиции, о чем я писала ранее.

Сейчас мы имеем лицензированные компанией генерики, это очень хорошо, но мне жаль, что у наших больных нет выбора на сегодняшний день и возврат назад невозможен.

Сегодня мы обсуждали возможность получения новых инновационных препаратов для лечения самых проблемных больных. Например, в настоящее время по разным причинам растёт количество пациентов, которые не ответили на лечение ингибиторами протеазы/полимеразы вируса гепатита С. Ресурса перелечивать этих больных у нас нет, нет даже генериков, даже на чёрном рынке, ибо их нет в природе. (Именно поэтому я так болезненно реагирую на то, когда чиновники минздрава требуют в ультимативной форме от наших специалистов изменить заявки в рамках госзакупок в пользу менее эффективных лекарственных средств, увеличивая риски неудачного лечения, вот уж воистину, такого не было никогда).

Проблема гепатита С в Украине: цены, доступность лекарств

Иллюстрация

Препараты для лечения таких больных у компании есть, но регистрировать они их не собираются. Потому что прогресс в таких вопросах связан не с тем, что какие-то шарлатаны под видом якобы пациентских организаций вышли под кабмин с плакатом или наваяли куда-то письмо, а связан с конкретными делами на уровне государства, например, имеются ли постоянно обновляемые стандарты терапии, а не никому непонятные "международные протоколы"...

Тем не менее, мы обсудили возможный официальный путь ввоза незарегистрированных препаратов для конкретных пациентов, опыт у нас в этом есть. Конечно, речь тоже идёт о специальной цене, ибо курсы лечения таких больных в Европе стоят от 30000 до 70 000 долларов и более. Будем надеяться, что нам ещё остаётся...

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Автор
Ольга Голубовская Ольга Голубовская
Тема
Здоровье
Место
Украина
Теги
инфекция лекарства
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