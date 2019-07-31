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/ Гепатология

Настоящий герой: 14 интересных фактов о печени

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Печень – является самой крупной железой внешней секреции в организме человека. Этот удивительный орган участвует в сотнях процессов. Это настоящий герой, который работает круглосуточно как сердце и легкие.

Мастер на все руки

Печень выполняет множество функций, но три из них основные:

  • она отфильтровывает вредные вещества из нашей крови;

  • запасает топливо;

  • вырабатывает желчь, которая помогает переваривать пищу.

Настоящий герой: 14 интересных фактов о печени

Иллюстрация

Большой орган

Наша кожа – единственный орган, который больше по размеру. Средняя взрослая печень весит около 1,5 кг и содержит около 13% от общего объема крови. Этот красновато-коричневого цвета орган расположен в брюшной полости под диафрагмой.

Настоящий герой: 14 интересных фактов о печени

Иллюстрация

Самовосстанавливается

Если травма или заболевание повреждают печень, хирурги могут удалить целых три четверти органа. Он часто вырастает до прежнего размера в течение нескольких недель.

Настоящий герой: 14 интересных фактов о печени

Иллюстрация

Фармацевт

Большинство лекарств проходят через печень, которая обеспечивает их правильную работу с помощью ферментов. Также печень отвечает за деактивацию и выведение лекарственных веществ из организма.

Настоящий герой: 14 интересных фактов о печени

Иллюстрация

Участвует в пищеварении

Печень использует холестерин для синтеза желчи, которая помогает расщеплять жиры и определенные витамины, чтобы организм мог их использовать. Маленькие трубки, называемые желчевыводящими путями, переносят желчь из печени в желчный пузырь, где она хранится до тех пор, пока не понадобится в тонкой кишке.

Настоящий герой: 14 интересных фактов о печени

Иллюстрация

Питательный центр

Тонкий кишечник получает питательные вещества из пищи – такие как сахара, глицерин, аминокислоты, витамины, минералы, соли – и передает их в кровь через специальные клетки. В печени эти вещества могут храниться и использоваться организмом. К ним относятся железо, фолат и витамины A, D и B12.

Настоящий герой: 14 интересных фактов о печени

Иллюстрация

Пищевой фильтр

Вместе с питательными веществами кровь из нашего кишечника также несет токсины. После того, как организм использует все поступившие соединения, печень разрушает остатки, которые выводятся вместе с калом или мочой.

Настоящий герой: 14 интересных фактов о печени

Иллюстрация

Центр детоксикации

Помимо токсинов, содержащихся в пище, печень также расщепляет такие вредные вещества, как алкоголь, пестициды и тяжелые металлы, превращая их в безвредные отходы. Токсины могут образовываться и в результате выполнения нормальных функций организмом, таких как выработка гормонов.

Настоящий герой: 14 интересных фактов о печени

Иллюстрация

Ворота безопасности

Наряду со способностью фильтровать токсины, печень может находить, захватывать и уничтожать вредные бактерии, вирусы и другие микробы, которые попадают в наш организм через пищу. В этом органе самое большое количество клеток иммунной системы, которые поедают микробы. Эти клетки называются фагоцитами.

Настоящий герой: 14 интересных фактов о печени

Иллюстрация

Отвечает за работу мозга

Печень заставляет нас думать, избавляясь от токсинов в крови. Когда она не работает должным образом, эти химические вещества могут накапливаться и изменять настроение, привычки сна и поведение. Вы можете чувствовать себя подавленным или встревоженным, или вам трудно сосредоточиться. Ученые все еще пытаются выяснить, какие именно токсины виноваты в этом.

Настоящий герой: 14 интересных фактов о печени

Иллюстрация

Топливный бак

Глюкоза, также известная как уровень сахара в крови, является быстрым источником энергии для нашего организма. Печень обычно "делает запасы" в виде гликогена. Если человек некоторое время не ест и уровень сахара в крови становится слишком низким, его печень быстро превращает гликоген обратно в глюкозу. Например, это может происходить во время сна.

Настоящий герой: 14 интересных фактов о печени

Иллюстрация

Топливный завод

Этот орган помогает поддерживать энергетический баланс. Это не только большой резервуар для быстрого топлива (глюкозы), он также накапливает жирные кислоты. Когда заканчивается глюкоза, печень может превращать эти жирные кислоты в другую форму энергии, называемую кетонами.

Настоящий герой: 14 интересных фактов о печени

Иллюстрация

Химический завод

Печень использует питательные вещества для производства сотен других соединений, необходимых организму. Помимо прочего, она расщепляет пищу, которую мы едим, превращает аминокислоты в полезные белки, доставляет витамины в определенные части нашего тела и помогает остановить кровотечение после травмы.

Настоящий герой: 14 интересных фактов о печени

Иллюстрация

Нейтрализатор

Печень помогает избавиться от отходов, называемых билирубином, они образуются при разрушении эритроцитов. Если печень работает плохо, в вашем организме может накапливаться слишком много билирубина – состояние, которое называется желтухой. Кожа и белки глаз становятся желтыми. Анализ крови поможет врачу установить причину.

Настоящий герой: 14 интересных фактов о печени

Иллюстрация

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