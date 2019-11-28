Какие продукты "любит" печень

Печень долго терпит, но быстро сдается, признаки ухудшения состояния обычно становятся заметны слишком поздно. Поэтому "балуйте" свою молчаливую трудягу правильными продуктами.

Творог

Содержит аминокислоту метионин, которая способствует снижению содержания холестерина в крови и уменьшению отложения жира в печени, улучшению ее функции.

Сладости

Хорошая новость для сладкоежек, и кстати, отличный повод отказаться от слишком строгих диет – печень любит сладости. Для печени идеально сочетание углеводов с пектином (пастила, мармелад), однако в небольшом количестве – не более 10% от суточной калорийности питания.

Яйца

Печень не любит жирных белковых продуктов вроде сала, жирных колбас, соусов, наваристых бульонов. Поэтому лучше всего для печени подойдет легкоусвояемый белок из яиц всмятку.

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Рыба

Рыба очень полезна и для всего организма, и конечно, для печени, например, удачным выбором будут судак, форель, хек, треска, лосось. Тем, кто совсем не любит рыбу, можно сделать выбор в пользу мяса кролика или птицы.

Каши

Для полноценной работы печени важны источники витаминов группы В и клетчатки, а это, прежде всего, цельнозерновые крупы и хлеб с отрубями. "Сложные углеводы (каши) помогают печени очищаться от вредных веществ".

Фрукты и овощи

Овощи, зелень и фрукты тоже снабжают печень необходимыми микроэлементами и витаминами. Однако не все они полезны для нее. Овощи и фрукты, как источник клетчатки и пектина, рекомендуются не кислые, не раздражающие слизистую желудка, лучше употреблять их в термически обработанном виде (тушеные, запеченные, вареные, на пару).

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