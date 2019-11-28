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/ Гепатология

Какие продукты "любит" печень

10.4т
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Печень долго терпит, но быстро сдается, признаки ухудшения состояния обычно становятся заметны слишком поздно. Поэтому "балуйте" свою молчаливую трудягу правильными продуктами.

  • Творог

Содержит аминокислоту метионин, которая способствует снижению содержания холестерина в крови и уменьшению отложения жира в печени, улучшению ее функции.

  • Сладости

Хорошая новость для сладкоежек, и кстати, отличный повод отказаться от слишком строгих диет – печень любит сладости. Для печени идеально сочетание углеводов с пектином (пастила, мармелад), однако в небольшом количестве – не более 10% от суточной калорийности питания.

  • Яйца

Печень не любит жирных белковых продуктов вроде сала, жирных колбас, соусов, наваристых бульонов. Поэтому лучше всего для печени подойдет легкоусвояемый белок из яиц всмятку.

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Какие продукты "любит" печень

Иллюстрация

  • Рыба

Рыба очень полезна и для всего организма, и конечно, для печени, например, удачным выбором будут судак, форель, хек, треска, лосось. Тем, кто совсем не любит рыбу, можно сделать выбор в пользу мяса кролика или птицы.

  • Каши

Для полноценной работы печени важны источники витаминов группы В и клетчатки, а это, прежде всего, цельнозерновые крупы и хлеб с отрубями. "Сложные углеводы (каши) помогают печени очищаться от вредных веществ".

  • Фрукты и овощи

Овощи, зелень и фрукты тоже снабжают печень необходимыми микроэлементами и витаминами. Однако не все они полезны для нее. Овощи и фрукты, как источник клетчатки и пектина, рекомендуются не кислые, не раздражающие слизистую желудка, лучше употреблять их в термически обработанном виде (тушеные, запеченные, вареные, на пару).

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Автор
Оксана Киргуева Оксана Киргуева
Тема
Здоровье
Тег
питание
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