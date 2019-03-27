Как защитить печень в сезон шашлыков?

С каждым днем все ярче пригревает солнце, становится теплее, и мы уже мысленно предвкушаем пикники на природе. Пасхальные праздники, которые в этом году практически слились с майскими, также порадуют нас длительным и традиционно обильным застольем.

Жареное на огне мясо, алкоголь и другие застольные излишества, конечно, радуют наши вкусовые рецепторы. Однако длительное переедание жареной и жирной пищей, злоупотребление алкоголем, увы, наносит вред нашему организму, и в первую очередь – нашей печени.

Печень – главный защитник человека от вредных веществ, попадающих с пищей. Она не только обезвреживает яды и токсины, но и превращает в безвредные, помогая их выводить из организма. Кроме того, печень обладает свойством избавлять организм от лишних гормонов, а также токсичных продуктов обменных процессов организма, таких как аммиак, фенол, ацетон, кетоновые кислоты.

К самым любимым и в то же время и вредным продуктам, для печени, относят:

- шашлык, жареные крылышки и ребрышки, другие копчености;

- маринованные огурцы, капусту и помидоры;

- "салаты" без свежих овощей, состоящие из мяса, сыра и маринадов, заправленные майонезом;

- любую жирную и острую пищу;

- алкоголь.

Для того, чтобы нейтрализовать последствия праздничного застолья, не только можно, но и необходимо подготовить свою печень заранее. Ведь у печени, кроме прочего, есть и другие важнейшие и незаменимые функции. В частности, печень:

- обеспечивает организм энергией, синтезируя глюкозу;

- пополняет и хранит резервы энергии в виде гликогена, а также витамины;

- регулирует углеводный обмен;

- синтезирует гормоны, холестерин, липиды, фосфолипиды, липопротеиды, желчь и билирубин;

- является депо больших объемов крови.

Как видим, печень играет важнейшую и часто – незаменимую роль в организме человека. Поэтому чрезмерная нагрузка на нее может привести к сбоям в работе организма, и как следствие – ухудшению общего самочувствия, развитию различных заболеваний.

Как подготовить печень к работе в авральном "праздничном" режиме?

Чтобы защитить свою печень от последствий неизбежного переедания вредными продуктами, необходимо провести профилактический прием гепатопротекторов.

Гепатопротекторы – это группа препаратов, которые защищают клетки нашей печени от токсинов, предупреждая разрушение ее клеточных мембран, и стимулируя регенерацию гепатоцитов. Как следствие, печень становится более устойчивой к вредным веществам, повышая ее способность нейтрализовать токсины. Также гепатопротекторы обладают свойством восстанавливать поврежденные клетки печени, а вместе с тем – и ее функции.

Именно таким препаратом является Гепаназе – гепатопротектор последнего поколения.

Уникальные свойства Гепаназе доказаны клиническими испытаниями

Данный препарат доказал свою эффективность, успешно пройдя исследования в специализированных медучреждениях под руководством ученых-медиков и фармацевтов.

В частности, были проведены клинические испытания в нескольких клиниках города Днепр - городской поликлинике №4, медицинском центре. В исследованиях приняли участие специалисты Днепропетровского национального университета им Олеся Гончара. Также свои исследования провели ученые – гепатологи Запорожского государственного медуниверситета и Запорожской областной клинической больницы.

По итогам клинических исследований, проведенных в Киевской областной клинической больнице, ученые на практике убедились в свойствах препарата как гепатопротектора. Они выяснили, что данный препарат производит комплексное профилактическое и лечебное воздействие на клетки печени.

В результате лечения нескольких сотен пациентов-добровольцев препаратом Гепаназе было также установлено, что он обладает уникальными, для гепатопротектора, свойствами.

Преимущества применения Гепаназе для защиты печени

Применение Гепаназе имеет уникальные преимущества, которые выгодно отличают его от других гепатопротекторов.

Гепаназе производит спазмолитический, желчегонный, обезболивающий эффекты благодаря особому составу на растительной основе. При этом его спазмолитические свойства, в отличие от других гепатопротекторов, не вызывают болевых ощущений, которые обычно возникают из-за спазмов желчных протоков.

Кроме того, его прием не раздражает слизистые, потому лечение происходит абсолютно безболезненно, что выгодно отличает его от других желчегонных препаратов.

Другие разрекламированные гепатопротекторы также могут вызвать болевые ощущения, чего не бывает при применении Гепаназе. Также, Гепаназе имеет большее количество действующего вещества силимарина, обеспечивающего гепатопротекторный эффект: если Гепаназе содержит 64 мг силимарина, то его аналоги – только 50 мг, а некоторые и еще меньше.

Гепаназе – гепатопротектор на основе растительных натуральных компонентов

Своими свойствами препарат обязан активным компонентам, в числе которых - календула, известная своими лечебными свойствами. Причем их количественное соотношение, а также качество и безопасность, были строго выверены и стандартизированы в соответствии с европейскими требованиями, поскольку Гепаназе создан на основе стандартизированных экстрактов компании NATUREX EUSA (Франция).

В частности, календула или ноготки, в количестве 40 мг на 1 капсулу, работает как желчегонное и спазмолитическое средство.

В состав также входят 80 мг кукурузных рылец – растения, популярного в народной медицине, способного усиливать отток избыточной желчи благодаря свойству разжижать желчь и расширять желчный пузырь. Как следствие, предотвращается вероятность развития застоя желчи, что также предупреждает возможность образования камней в желчном пузыре.

Основным активным компонентом Гепаназе, оказывающим гепатопротекторные свойства, является силимарин – вещество, которое в большом количестве содержится в расторопше пятнистой. Это - уникальный природный гепатопротектор и антиоксидант, который также производит антитоксическое действие.

Кроме того, силимарин способен стабилизировать состояние клеточных мембран печени, улучшать способность этого важнейшего органа синтезировать белок и липиды, снижать жировую дистрофию.

Важно отметить, что Гепаназе доступен всем слоям населения, и надежно защищает печень от воздействия негативных факторов и токсинов.

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