Гепатит: причины, симптомы, пути передачи, лечение

Гепатит – это воспаление печени, которое может быть вызвано наркотиками, употреблением алкоголя или определенными заболеваниями. Но в большинстве случаев оно вызвано вирусом – вирусный гепатит, и наиболее распространенными формами являются гепатит А, В и С.

Иллюстрация

Симптомы гепатита

Иногда в первые недели после заражения симптомы гепатита отсутствуют – острая фаза. Но когда симптомы типов A, B и C появляются, они могут включать усталость, тошноту, плохой аппетит, боль в животе, умеренную лихорадку или желтую кожу или глаза. Когда гепатит B и C становятся хроническими, они могут протекать безсимптомно в течение многих лет. К тому времени, когда появятся какие-либо предупреждающие признаки, печень уже может быть повреждена.

Иллюстрация

Гепатит А: что происходит?

Гепатит А очень заразен и может передаваться от человека к человеку в самых разных условиях. Обычно вирус вызывает только легкое заболевание, и многие инфицированные люди могут вообще не осознавать, что они больны. Вирус почти всегда исчезает сам по себе и не вызывает долговременного повреждения печени.

Иллюстрация

Гепатит А: как он распространяется?

Вирус обычно распространяется через еду или воду. Пищу можно "заразить", если ее коснется человек с гепатитом, который не вымыл руки после посещения туалета. Сырые моллюски, фрукты, овощи и недоваренные продукты являются частыми виновниками вспышек гепатита А. Вирус также может распространяться в детских садах, если сотрудники не заботятся о мытье рук после смены подгузников.

Иллюстрация

Гепатит А: кто в опасности?

Основным фактором риска гепатита А является поездка в страну или проживание в стране с высоким уровнем заболеваемости. Употребление в пищу сырых продуктов или питьевой воды из-под крана может увеличить риск во время путешествия. Дети, посещающие детские сады, также имеют повышенный риск заражения гепатитом А.

Иллюстрация

Гепатит B: что происходит?

Многие взрослые, у которых гепатит В, в течение короткого времени имеют легкие симптомы, а затем выздоравливают сами. Но некоторые люди не способны очистить организм от вируса, который вызывает длительную инфекцию. Почти 90% детей, зараженных вирусом, будут переносить его всю жизнь. Со временем гепатит В может привести к серьезным проблемам, таким как повреждение печени, печеночная недостаточность и рак печени.

Иллюстрация

Гепатит В: как он распространяется?

Вы можете получить его через контакт с кровью или биологическими жидкостями зараженного человека. Чаще всего вирус передается при незащищенном сексе. Также возможно заразиться гепатитом В, если вы будете делиться иглами, бритвой или зубной щеткой с зараженным человеком. И зараженная мать может передать вирус своему ребенку во время родов. Гепатит В не распространяется при объятиях, совместном употреблении пищи или кашле.

Иллюстрация

Гепатит В: кто в опасности?

Любой человек может заразиться гепатитом В, но люди, которые имеют несколько половых партнеров или употребляют запрещенные наркотики, имеют более высокий риск. Другие факторы риска включают в себя наличие медицинского работника, который подвергается воздействию крови, или жизнь с кем-то, у кого есть хронический гепатит B.

Иллюстрация

Гепатит С: что происходит?

Около 25% людей, заболевших гепатитом С, побеждают вирус после кратковременной инфекции. Остальные будут носителями вируса длительный срок. Хронический гепатит С может вызвать очень серьезные осложнения, включая печеночную недостаточность и рак печени. Однако существуют эффективные методы лечения вируса.

Иллюстрация

Гепатит С: как он распространяется?

Он распространяется через зараженную кровь. Совместное использование игл или других предметов, используемых для инъекций наркотиков, является наиболее распространенной причиной заражения. Татуировки или пирсинг инфицированной иглой является еще одним средством воздействия. Мать может передать вирус своему ребенку при рождении. В редких случаях незащищенный секс является путем передачи гепатита С, но риск кажется небольшим. Наличие нескольких половых партнеров, ВИЧ или грубый секс, по-видимому, повышают риск распространения гепатита С.

Иллюстрация

Гепатит С: кто в опасности?

Люди, которые вводили запрещенные наркотики в любое время, даже один раз, много лет назад, могли заразиться хроническим гепатитом С. Поскольку симптомы часто отсутствуют, многие бывшие потребители наркотиков могут не осознавать, что у них есть инфекция. Люди, которые получили переливание крови до 1992 года, также имеют более высокий риск. До этого года донорская кровь не проверялась на наличие вируса гепатита С.

Иллюстрация

Как диагностируется гепатит?

Хронический гепатит может спокойно атаковать печень в течение многих лет без каких-либо симптомов. Если инфекция не будет диагностирована, подвергнута мониторингу и лечению, многие из этих людей в конечном итоге будут иметь серьезные повреждения печени. К счастью, анализы крови могут определить наличие вирусного гепатита и его тип.

Иллюстрация

Кого следует проверять на гепатит?

Тестирование важно для любого человека с упомянутыми выше факторами риска, особенно для потребителей инъекционных наркотиков и людей, у которых было несколько половых партнеров.

Что если у вас положительный тест?

Если тест показывает вирусный гепатит, нужно принять меры, чтобы защитить своих близких. При гепатите А мыть руки часто. При гепатите В и С не используйте кусачки, бритвы или зубные щетки. Гепатит B и иногда гепатит C могут передаваться половым путем. Убедитесь, что все в вашей семье получают вакцину против гепатита В. Важным шагом является посещение специалиста для обсуждения вариантов лечения.

Иллюстрация

Лечение гепатита А

Гепатит А почти всегда проходит сам по себе и лекарства не нужны. Если тошнота является проблемой, попробуйте съесть несколько небольших приемов пищи в течение дня вместо трех больших. Пейте воду, сок или спортивные напитки, чтобы избежать обезвоживания. И избегайте тяжелых упражнений, пока не почувствуете себя лучше.

Иллюстрация

Лечение хронического гепатита В

Целью лечения хронического гепатита В является борьба с вирусом и предотвращение повреждения печени. Оно начинается с регулярного мониторинга признаков заболевания печени. Могут помочь противовирусные препараты, но не все могут их принимать. Обязательно обсудите риски и преимущества противовирусной терапии с врачом.

Иллюстрация

Лечение хронического гепатита С

Последним препаратом, одобренным FDA (Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США), является глекапревир и пибрентасвир (мавирет). Этот препарат предлагает более короткий цикл лечения – 8 недель для взрослых пациентов, которые не имеют цирроза печени и которые ранее не проходили лечение. Продолжительность лечения больше для тех, кто находится на другой стадии заболевания.

Иллюстрация

Мониторинг хронического гепатита

Чтобы справиться с хроническим гепатитом B или C, врач назначает регулярные анализы крови, чтобы проверить, насколько хорошо работает печень. УЗИ и КТ также могут выявить признаки повреждения. Если вирус не вызывает проблем с печенью, лечение может не потребоваться. Но важно регулярно проводить тесты, чтобы следить за изменениями. Осложнения легче всего лечить, если они обнаружены на ранней стадии.

Иллюстрация

Осложнения

Цирроз

Одним из наиболее распространенных осложнений хронического гепатита является цирроз печени. Это рубцы печени, которые можно обнаружить при биопсии. Цирроз затрудняет работу печени и может привести к печеночной недостаточности, опасному для жизни состоянию. Симптомы включают усталость, тошноту, потерю веса и отек в области живота и ног. В тяжелых случаях пациенты могут испытывать желтуху и спутанность сознания.

Иллюстрация

Рак печени

Вирусный гепатит является основной причиной рака печени, поэтому людям с хроническим гепатитом В или С необходим мониторинг, даже если они чувствуют себя здоровыми. Анализы крови могут обнаружить белки, которые предполагают наличие рака печени. Ультразвук, компьютерная томография и МРТ могут выявить аномальные поражения печени. Биопсия необходима, чтобы определить, являются ли эти области злокачественными. Опухоли, которые обнаруживаются рано, могут быть удалены хирургическим путем. Но большинство видов рака печени трудно поддаются лечению.

Иллюстрация

Пересадка печени

Печень является жизненно важным органом, который помогает метаболизму, пищеварению, детоксикации и выработке многих белков, необходимых организму. Если большая часть печени повреждена и не подлежит восстановлению, она больше не сможет выполнять эти важные функции. Люди не могут жить без работающей печени. В этом случае пересадка органа может быть лучшим вариантом.

Иллюстрация

Вакцины против гепатита А и В

Существуют вакцины для защиты от гепатита A и B. Они рекомендованы для детей от 23 месяцев и до 12 лет и для взрослых, которые планируют путешествовать или работать в районах со вспышками гепатита A или у которых есть другие факторы риска. Люди с хроническим гепатитом B или C также должны получить вакцину против гепатита A, если у них еще нет иммунитета к этому заболеванию. Вакцина против гепатита В рекомендуется для всех новорожденных при рождении и для взрослых, у которых есть любой из факторов риска, названных выше.

Иллюстрация

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram