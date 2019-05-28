Болезни печени обрушились на непьющих людей. И тому всего одна причина

Все больше людей страдают от серьезных проблем с печенью, хотя не злоупотребляют по жизни алкогольными напитками, - причиной этого является ожирение.

Свою историю об этом рассказала 52-летняя менеджер цифровых проектов Элисон Джонсон для Daily Mail.

Отмечается, что когда у женщины начались проблемы с печенью, врачи предположили, что она сильно выпивает, однако, она пила не больше 1-2 бутылок пива в неделю, в то время как причиной болезни стал лишний вес.

При росте в 170 сантиметров Элисон весила почти 110 килограммов, и врачи установили, что если она не похудеет, то умрет через пару лет.

Виной всему так называемая неалкогольная жировая болезнь печени, которая встречается все чаще с ростом числа людей, страдающих от ожирения.

При избыточном весе жир откладывается не только под кожей, но и вокруг органов, внутри них. Когда происходит накопление жировых клеток в печени, может начаться воспаление и даже рубцевание.

Воспаление называется "неалкогольный стеатогепатит", оно развивается у каждого четвертого с НАЖБП, что может в итоге повлечь за собой печеночную недостаточность и даже рак.

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Согласно прогнозам, в ближайшие годы, если не будет снижены темпы распространения ожирения, все больше людей будут страдать от этой болезни, возможна даже "эпидемия".

Интересно, что НАЖБП в 5% случаев встречается у людей без лишнего веса, ее развитие провоцируют проблемы с щитовидной железой. Серьезным фактором развития выступает и диабет.

В неалкогольной жировой болезни печени самое сложное это диагностика, поскольку изначально нет никаких симптомов, пока не становится слишком поздно, - тогда уже появляется желтуха, сильные боли в животе, темная моча, черный смолистый стул, зуд кожи, отеки.

На ранних стадиях распознать ее можно с помощью анализа крови или транзиентной эластографии.

Напомним, что в последние годы также растет количество летальных случаев заболевания раком среди людей, которые никогда не курили, что тоже является чрезвычайно тревожной тенденцией.

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