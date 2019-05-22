Рак у Янины Соколовой: что известно о ее болезни и ее проекте

Известная украинская журналист и ведущая Янина Соколова, которая смогла преодолеть рак, запускает проект по помощи онкобольным украинцам.

Он называется "Я, Нина" и об этом она высказалась на своих страницах в соцсетях.

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Отмечается, что о страшной болезни 35-летняя женщина узнала 7 месяцев назад, прошла через 30 процедур лучевой терапии, четыре курса химиотерапии, потеряла несколько органов, волосы, ресницы и брови.

Стоит заметить, что по ее словам трудно определить, какой именно вид рака у нее диагностировали.

"Я лежала в реанимации, подключенная к аппаратам, нашпигованная катетерами по всему телу и с дырками в животе", - говорит Соколова.

После выздоровления она напоминает, что примерно каждый 42 украинец болен раком и нуждается в помощи.

В связи с этим, она решила запустить проект "Я, Нина" под лозунгом "Стоит жить", в рамках которого решено выпустить книгу, клип, фильм. С этой целью сейчас активно ведется сбор средств на финансирование.

В целом проект будет направлен в поддержку закона о легализации медицинской марихуаны, развитие служб помощи, профилактических обследований на онкологические болезни.

На данный момент проект поддержали уже почти 300 человек, которые пожертвовали более 140 тысяч гривен (з 4 млн грн необходимых на реализацию).

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