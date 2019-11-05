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/ Просьбы о помощи

Молодой девушке срочно нужна помощь

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25-летней Луизе, которой поставлен диагноз "аденокарцинома смешанного типа кардиального отдела желудка с участием пищевода", нужно провести оперативное лечение и оказать палиативную помощь.

Соответствующий пост девушка опубликовала на своей странице в Facebook.

"Уже два года я постоянно стараюсь сдерживать рак в своем организме. За это время я перенесла более 30 химиотерапии, включая экспериментальные таблетированные формы", – рассказывает Луиза. Из-за ограниченного количества зарегистрированных препаратов в стране, лечения вынуждены были продолжить за рубежом. Однако, по словам девушки, чуда, на которое так рассчитывали, не произошло.

Из-за истощения организма после проведения химиотерапевтического лечения, Луиза попала в больницу, где было проведено 3 операции для восстановления проходимости кишечника. Сейчас она находится на реабилитации и ждет дальнейшего лечения.

Реквизиты для помощи

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Тема
Здоровье
Место
Украина
Тег
рак
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