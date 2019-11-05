Молодой девушке срочно нужна помощь

25-летней Луизе, которой поставлен диагноз "аденокарцинома смешанного типа кардиального отдела желудка с участием пищевода", нужно провести оперативное лечение и оказать палиативную помощь.
Соответствующий пост девушка опубликовала на своей странице в Facebook.
"Уже два года я постоянно стараюсь сдерживать рак в своем организме. За это время я перенесла более 30 химиотерапии, включая экспериментальные таблетированные формы", – рассказывает Луиза. Из-за ограниченного количества зарегистрированных препаратов в стране, лечения вынуждены были продолжить за рубежом. Однако, по словам девушки, чуда, на которое так рассчитывали, не произошло.
Из-за истощения организма после проведения химиотерапевтического лечения, Луиза попала в больницу, где было проведено 3 операции для восстановления проходимости кишечника. Сейчас она находится на реабилитации и ждет дальнейшего лечения.
Реквизиты для помощи
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