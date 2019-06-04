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/Просьбы о помощи

Мать Кирилла Тлявова обратилась за помощью для недоношенной малышки

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Мать пятилетнего Кирилла, который накануне умер после пьяной полицейской стрельбы в Переяслав-Хмельницком, Татьяна Тлявова, попросила о помощи.

Соответствующий пост она опубликовала на своей странице в соцсети 3 июня.

Отмечается, что женщина сделала репост записи благотворительной организации "Мама и младенец" с призывом помочь ребенку, - девочка родилась раньше времени и нуждается в операции на головном мозге.

"Крошечная недоношенная Даша СРОЧНО нуждается в операции! Куколка в больнице!", - говорится в сообщении.

Семья девочки делает все возможное для спасения ребенка, но не может полностью решить самостоятельно финансовую сторону вопроса.

По словам волонтеров, для проведения операции нужно купить расходных материалов на 16 тысяч гривен.

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Турова Оля
Турова Оля
Oгpoмнoе cпасибo томy, кто показaл мнe пpeкрacный caйт W︁W︁W︁.︁D︁I︁F︁I︁M︁A︁S︁.︁C︁O︁M︁/︁my8w2y Проcто пройдя прoстой опрoc получила почти пoлyгодовую зарплатy)) Пoльзуйтecь, пока eсть вoзможность=)
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