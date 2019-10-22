Деньги и лекарства не нужны: в Украине просят о срочной помощи для девушки-хирурга

В сети просят помощи для хирурга Киевского центра хирургии печени, желчных путей и поджелудочной железы и доцент Национального медицинского университета имени Богомольца Татьяны Лубенец - она попала в реанимацию с диагнозом острый гемолиз.

Об этом рассказала ее сестра Ирина Лубенец на своей странице в Facebook. Сейчас женщина находится в критическом состоянии. Она нуждается в переливании крови.

"Все, что реально, мы делаем. Ни финансовая, ни медикаментозная помощь на данный момент не нужна. Единственное, о чем сейчас попросили врачи, если у кого-то группа крови 1 минус, подъехать в центральный банк крови по адресу: ул. Максима Берлинского, 12 и сдать пробу своей крови и оставить контакты", - отметила девушка.

Татьяна Лубенец нуждается в помощи

По ее словам, сложность даже не в отсутствии крови как таковой в банке крови, а в том, что ни одна не совместима.

"Утром у нее возьмут новые образцы крови, после введения иммуноглобулина, и будут совмещать заново всю кровь в наличии. Я являюсь первым в очереди донором, но для перестраховки нам нужно как можно больше вариантов. В банке крови в курсе про эту ситуацию, нужно сказать, что кровь для Лубенец Татьяны Викторовны из 10 больницы. Заранее всем благодарна", - написала девушка.

Татьяну Лубенец называют хирургом от Бога. Многим украинцам она реально спасала жизнь.

"Я благодарю судьбу, что досталась в руки специалистам от Бога. Лубенец Татьяна Викторовна - это маленькая, хрупкая девушка, но утрет нос многим светилам", - так отзывается о молодом враче одна из ее пациенток.

Как писал OBOZREVATEL, 27-летний Илья Карпов, майдановец 3-ей Сотни, боец батальона им. Кульчицкого с тяжелейшими ранениями был доставлен в Киев - ему требуется помощь.

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