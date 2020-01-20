Главная Новости
МоваЯзык
Кияни Видео
По препаратам
  • По статьям
  • По врачам
  • По препаратам
  • По болезням
  • По симптомам
  • По анализам
  • По действующим веществам
  • По производителям
Например: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/ Просьбы о помощи

"Ангел борется за детство": украинцев просят спасти ребенка со страшным диагнозом

400
Читать материал на украинском

Украинцев просят помочь в реабилитации трехлетнего Михаила Заводаева, которому врачи поставили диагноз ДЦП 4-го уровня.

Как сообщила в Facebook его мама Анна Заводаева, мальчик родился раньше срока и прошел долгий путь восстановления.

"Он всегда отставал в развитии, как умственно, так и физически, когда ему было год и два месяца, врачи поставили ему страшный диагноз – ДЦП 4 уровень. Прогнозы врачей были плохие и шансов ребенку никто не давал, "врачи не боги, мама, и все только в ваших руках, но шансы очень маленькие". Вот с такими словами мы вышли на тропу войны, войны с этим недугом", – рассказала украинка.

Новости
Первые симптомы рака: врач рассказал, как вовремя спасти свою жизнь

Заводаева отметила, что последний год ребенок прошел 11 реабилитаций, два курса иглорефлексотерапии, лечение в нутрициолога, огромное количество консультаций и исследований.

Анна с сыном Михаилом

Анна с сыном Михаилом

Facebook Анна Заводаева

"Все это стоит огромных денег, нам никогда не справиться без помощи людей, для которых этот ребенок стал маленьким и сильным ангелом, который отчаянно борется за свое здоровое детство. Я, как мама этого малыша прошу сегодня поддержать наш сбор на пять курсов реабилитации", – написала она.

Банковская карточка для помощи: 4731219121047009 (Заводаева Анна Александровна).

Михаил Заводаев

Михаил Заводаев

Facebook Анна Заводаева

Счет на лечение

Счет на лечение

Facebook Анна Заводаева

Как сообщал OBOZREVATEL, 25-летней Луизе Дунайской, которой поставлен диагноз "аденокарцинома смешанного типа кардиального отдела желудка с участием пищевода", нужно провести лечение и оказать медпомощь.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Автор
Тимур Григоренко
Место
Украина
Теги
медицина дети ребенок
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
2
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Консультации врачей

Препараты

Новинки Популярное Рекомендуем

Лаборатории

Блоги медицины

Новости медицины

Новости медицины

Топ новости