"Ангел борется за детство": украинцев просят спасти ребенка со страшным диагнозом

Украинцев просят помочь в реабилитации трехлетнего Михаила Заводаева, которому врачи поставили диагноз ДЦП 4-го уровня.

Как сообщила в Facebook его мама Анна Заводаева, мальчик родился раньше срока и прошел долгий путь восстановления.

"Он всегда отставал в развитии, как умственно, так и физически, когда ему было год и два месяца, врачи поставили ему страшный диагноз – ДЦП 4 уровень. Прогнозы врачей были плохие и шансов ребенку никто не давал, "врачи не боги, мама, и все только в ваших руках, но шансы очень маленькие". Вот с такими словами мы вышли на тропу войны, войны с этим недугом", – рассказала украинка.

Заводаева отметила, что последний год ребенок прошел 11 реабилитаций, два курса иглорефлексотерапии, лечение в нутрициолога, огромное количество консультаций и исследований.

Анна с сыном Михаилом Facebook Анна Заводаева

"Все это стоит огромных денег, нам никогда не справиться без помощи людей, для которых этот ребенок стал маленьким и сильным ангелом, который отчаянно борется за свое здоровое детство. Я, как мама этого малыша прошу сегодня поддержать наш сбор на пять курсов реабилитации", – написала она.

Банковская карточка для помощи: 4731219121047009 (Заводаева Анна Александровна).

Михаил Заводаев Facebook Анна Заводаева

Счет на лечение Facebook Анна Заводаева

Как сообщал OBOZREVATEL, 25-летней Луизе Дунайской, которой поставлен диагноз "аденокарцинома смешанного типа кардиального отдела желудка с участием пищевода", нужно провести лечение и оказать медпомощь.

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