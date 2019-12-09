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/ Новости здоровья

Хаос, истерика, угрозы и табу на Супрун: всплыли громкие детали работы Минздрава Украины

10т
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В Министерстве здравоохранения Украины, которое возглавила Зоряна Скалецкая, начались скандалы, прессинг старых сотрудников, а также хаос и неразбериха.

Об этом в интервью "Украинской правде" рассказала руководитель директората стратегического планирования и евроинтеграции ведомства Ирина Литовченко.

По словам чиновницы, у Скалецкой совершенно нет опыта управления большой организацией, и это превратило министерство в "фабрику по производству бумаг". Кроме того, коллектив постоянно пытаются подставлять, заставляя публиковать фейки на официальных страницах.

"В обед и.о. госсекретаря Минздрава (это начальник всех госслужащих. – Ред.) позвонила системным администраторам сайта Минздрава и сказала, что у них есть пять минут, чтобы с сайта исчезли все упоминания о предыдущей политической команде: новости, фотографии, видео. Системные администраторы выполнили поручение. В 9 вечера поступило мне поручение: разместить на Facebook министерства антифейк-сообщения, что якобы произошел технический сбой и все новости с сайта пропали случайно, сервер отремонтирован", – рассказала Литовченко о подлых манипуляциях руководства.

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Кроме того, подчеркнула она, сотрудникам строго запрещено упоминать даже в документах фамилию бывшего руководителя ведомства Ульяны Супрун.

"Еще в первые недели работы министра меня заставили переписывать все протоколы международных встреч и справки о предварительном сотрудничестве, чтобы нигде не было упомянуто фамилии Супрун, "потому Зоряна нервничает", – призналась Литовченко.

Также она рассказала о том, как сотрудников министерства пытаются подловить на нарушении дисциплины и давят угрозами.

Минздрав Украины

Минздрав Украины

"Сюда приходил странный человек, его приводила Инна Солодкая (нынешняя и.о. государственного секретаря Минздрава, которая руководит всеми госслужащими. – Ред). Она просила охрану не записывать его имя и фамилию. Он начал ходить и угрожать сотрудникам, требовать документы, личные дела, врывался в помещение отдела кадров, где хранятся личные дела, хотя не имел права. Его просили оттуда уйти, вызвали охрану. Он посоветовал мне внимательнее следить за своим здоровьем и не ходить по вечерам одной. Это было страшно", – рассказывает детали скандала Литовченко.

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Кроме того, она подчеркнула, что вся коммуникация руководства в министерстве ведется в истерически-агрессивном тоне, а на людей постоянно кричат.

"С заместителями министра очень трудно работать, потому что они сами не понимают, что должны делать. Они не имеют права подписывать письма и поручения давать, потому что нет утвержденного перечня своих полномочий. Заходишь к госсекретарю, слышишь, как и.о. госсекретаря кричит на секретарш министра. Министр кричит на заместителя министра, бумагами швыряются люди. Постоянные какие-то крики, истерики", – призналась Литовченко, отметив, что иногда люди получают выговоры просто за то, что печатают фамилию министра на табличке слишком мелким шрифтом.

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Персоны
Зоряна Скалецкая Ульяна Супрун
Место
Украина
Тег
Министерство здравоохранения
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