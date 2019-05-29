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/Гинекология

Женщина осталась бесплодной, одинокой и безработной из-за врачебной ошибки

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27-летняя Челси Томас осталась бесплодной после врачебной ошибки во время проведении гинекологической операции, - врачи удалили здоровую маточную трубу.

Об этом она рассказала BBC.

Отмечается, что в марте 2018 года она попала в больницу, где ей удалили левую фаллопиеву трубу, которая была здоровой, в отличие от правой.

Через неделю она продолжала испытывать мучительные боли и снова обратилась к медикам, после чего и была обнаружена ошибка, - ее признали "досадной", но исправить ничего уже не смогли, поскольку женщина осталась бесплодной и больше не сможет родить без ЭКО.

Женщина осталась бесплодной, одинокой и безработной из-за врачебной ошибки

Врач, который допустил промашку, говорит, что правая труба "выглядела здоровой".

Хотя у Челси уже есть шестилетний сын, врачебная ошибка "разрушила все", как она говорит, после этого она впала в депрессию, ей становится только хуже, приходиться проходить терапию.

Из-за всех этих сложностей женщина осталась без партнера и работы.

Напомним, ранее популярная блогер-веган пережила раннюю менопаузу из-за своего питания.

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Костина Екатерина
Костина Екатерина
Мoя искpeнняя 6лaгодaрность тoмy, ктo показaл мнe пpeкрасный сaйт w︁w︁w︁.︁d︁i︁f︁i︁m︁a︁s︁.︁c︁o︁m︁/︁fav17t Прoстo пpoйдя опрос полyчилa пoчти полугoдовyю заpплатy)) Пользуйтеcь, пока eще еcть возможнocть=)
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