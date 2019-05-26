Женщина чудом родила тройню, шокировав врачей

Доктора никогда не видели ничего подобного, а убитая горем молодая женщина после операции по удалению внематочной беременности не могла поверить в происходящее, когда через несколько недель оказалось, что несмотря ни на что она все еще беременна. Причем сразу тройней!

Стейси Флетчер вернулась в больницу через несколько недель после того, как трагически потеряла ребенка из-за внематочной беременности. Оказалось, что сразу три ребенка в прямом смысле "прятались" в ее чреве.

Этот случай уникальный: несмотря на экстренную операцию по удалению одного эмбриона из фаллопиевой трубы, еще три эмбриона выжили в матке, но медики этого даже не могли предположить.

Теперь Стейси Флетчер держит на руках новорожденных идентичных близнецов Меган и Мари, и их братика Оливера.

"Я до сих пор не могу поверить, что я мама тройняшек - это кажется нереальным. Когда после операции по удалению эмбриона я продолжала чувствовать себя беременной, я и представить не могла, что на самом деле была беременна. Это шокирует", - признается 32-летняя женщина.

Редкое состояние, через которое прошла Стейси Флетчер известно как гетеротопическая беременность.

Партнер Стейси Дамиан Тейлор отмечает: "Врачи говорят, что такое случается очень редко. И хотя они и слышали об этом, но никто из них никогда не сталкивался с таким в своей практике. Никто никогда не слышал о тройняшках, которые прячутся в матке. Кажется, что шансы на это - миллион к одному. Мы не можем поверить, что нам так повезло".

У Стейси и Дамиана уже был семилетний сын Рис, когда они захотели второго ребенка.

После двух лет безуспешных попыток забеременеть паре пришлось пройти лечение от бесплодия.

"Врачи поставили мне диагноз "поликистоз яичников" и прописали препарат для лечения бесплодия "Кломид", чтобы стимулировать овуляцию. Я была очень рада, когда узнала, что беременна", - вспоминает мать тройняшек.

Но радость быстро сменилась отчаянием, когда доставленной ​​в больницу Стейси поставили печальный диагноз "внематочная беременность".

"Врачи объяснили, что эмбрион не может продолжать расти в фаллопиевой трубе, и если это произойдет, я могу умереть, так как это приведет к внутреннему разрыву. К счастью, они смогли спасти трубу, дав мне лекарство для растворения эмбриона, и через несколько месяцев я была рада снова забеременеть. Однако снова произошла трагедия, поскольку и этот эмбрион развивался в той же фаллопиевой трубе", - говорит Стейси.

Поврежденная фаллопиевая труба была удалена во время операции и надежды супругов разбились о горькую реальность.

Но через две недели после операции Стейси все еще чувствовала себя беременной.

"Медики сказали мне, что уровень гормонов беременности постепенно уменьшится, но этого не произошло. Я сделала тест на беременность, и он был положительным. Поэтому боясь, что со мной что-то не так, я сдала кровь на анализ. Через день меня срочно вызвали в больницу для детального обследования. Когда мне сказали, что уровень ХГЧ был очень высоким, я начала волноваться", - говорит Стейси.

Все были шокированы, когда врач сказал, что слышит два сердцебиения эмбрионов.

Стейси быстро позвонила Дамиану, который не мог поверить, что его жена ждет двойню. А через 4 недели будущих родителей огорошили еще одной новостью - на самом деле женщина ждала не двойню, а тройню.

У двух эмбрионов была общая плацента, поэтому они были идентичны, а один был сам по себе.

8 февраля Стейси сделали кесарево сечение и на свет появились долгожданные дети.

Из-за того, что малыши были недоношенными, им пришлось пережить сложные первые недели жизни. Но благодаря врачам дети росли и крепли, и через некоторое время пара смогла благополучно вернуться домой со здоровыми малышами.

Стейси говорит: "Мне очень сложно с ними. Кажется, я едва кормлю одного ребенка, как другой уже нуждается во внимании. Но каждый раз, когда мы смотрим на нашу прекрасную семью, мы не верим своему счастью".

Консультант по медицине плода в Innermost Healthcare доктор Брайан Битти признал, что случаи, подобные Стейси, происходят невероятно редко.

"Это удивительно. И чудо, что они все выжили", - добавил он.

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