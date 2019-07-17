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/ Гинекология

Защищает целый год! Новый контрацептив поразил ученых

6.6т Читать материал на украинском

Исследования, проведенные в США, показали, что новый контрацептив в виде влагалищного кольца защищает от беременности на срок до года.

Медицинское изделие под названием Annovera предотвращает оплодотворение путем медленного высвобождения гормонов эстрогена и прогестерона. Его изучение проводилось в Медицинском колледже Альберта Эйнштейна в Нью-Йорке, сообщает Daily Mail.

В тестировании приспособления приняли участие 2200 женщин в возрасте от 18 до 40 лет. Результаты показали, что его эффективность составляет 97,5%.

С Annovera женщинам не нужно каждый месяц ходить в аптеку и беспокоиться об условиях его хранения. Контрацептив сделан из мягкого пластика и имеет размер около 5 см в диаметре. Также его можно удалить не больше, чем на 2 часа, в это время его действие сохраняется.

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Контрацептив в форме влагалищного кольца

Контрацептив в форме влагалищного кольца

Скриншот dailymail.co.uk

Влагалищное кольцо Annovera

Влагалищное кольцо Annovera

everydayhealth.com

Результаты испытаний опубликованны в The Lancet Global Health показали, что Annovera не имеет побочных эффектов. В августе прошлого года он был одобрен Управлением по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA).

Ранее MedOboz писал, что распознавание признаков овуляции может повысить шансы удачного зачатия.

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Тема
женское здоровье
Место
США Нью-Йорк
Тег
беременность
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