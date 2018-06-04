Каждая 3-5-я женщина переживает выкидыш/замершую беременность. Что же делать, если в матке есть остатки плодного яйца или если выкидыш не состоялся - беременность замерла и вся осталась в матке.

В современном мире вам могут предложить 3 варианта:

Хирургия (вакуум-аспирация, кюретаж полости матки);

Таблетки (мизопростол);

ВЫЖИДАТЕЛЬНАЯ тактика (а сепсис, разложение плодного яйца в матке, эндометрит, о которых вам наверняка рассказывали – просто глупости).

НО! Метод выбирается в зависимости от ваших личных предпочтений и вашего состояния.

Хирургия для тех, кто:

Не хочет ждать выкидыша и удалить беременность быстро и одномоментно;

Боится боли и кровотечения;

У кого есть противопоказания к использованию мизопростола или сопутствующие серьезные заболевания (нарушения свертываемости крови к примеру);

Кроме того, хирургия используется в ОБЯЗАТЕЛЬНОМ порядке при наличии сильного кровотечения или если есть признаки септического аборта (инфицирования).

Возможные осложнения: