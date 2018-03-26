"Вылечить кисту без операции возможно!", - хирург-гинеколог Ростислав Агабабов

Можно ли вылечить кисту без операции? Врачи нашли способ сделать это. Многие женские болезни, требующие оперативного вмешательства, существенно "помолодели". Выход один – сделать все возможное, чтобы сохранить репродуктивную функцию без операций.

Еще несколько лет назад многие гинекологические диагнозы означали операцию, зачастую с удалением матки или яичников. Такой подход - серьезный удар по здоровью женщин не только детородного возраста, но и более старшего поколения. Ведь, как известно, в организме нет "лишних" органов и удаление одного из них неизбежно влечет за собой перестройку всех систем.

Поэтому так важно бережное отношение: операция только тогда, когда она действительно необходима – малоинвазивная, с сохранением органов и их функций.

О последних наработках в этом направлении и о том, что может сделать каждая из нас, чтобы свести к минимуму вероятность оказаться на операционном столе, мы беседуем с членом Европейской ассоциации эндоскопической хирургии Ростиславом Агабабовым, хирург-гинеколог клиники "Добробут".

Почему женские болезни, в том числе достаточно серьезные, в последние годы столь распространены?

Основной пусковой механизм для очень многих недугов, женских в том числе, – это стресс. Когда женщина хронически не высыпается, нервничает, постоянно "разруливает" стрессовые ситуации на работе и в семье, страдает гормональная система. А отсюда – всевозможные заболевания репродуктивных органов. Также не последнюю роль играют наследственность, неправильное питание, плохая экологическая ситуация. В последнее время очень распространены эндометриоз, эрозии шейки матки и функциональные кисты – причем даже у молодых девушек (18-35 лет).

Все эти заболевания требуют обязательного лечения. К примеру, эндометриоз – серьезный фактор бесплодия: он встречается у 30-40% женщин, которые не могут забеременеть самостоятельно.

Киста. Обычно при таком диагнозе рекомендуют операцию. Есть ли альтернатива?

Да. Операция – далеко не всегда единственное и лучшее решение. У нас немало пациенток, которых мы буквально сняли с операционного стола. Порой женщина приходит к нам за альтернативным мнением буквально за день до операции в другой клинике, и мы видим: можно обойтись консервативным лечением. Подход "киста = операция" устарел. Конечно, с точки зрения хирурга так может быть проще: быстро прооперировал, поставил галочку, что все в порядке и отпустил пациентку домой. Но для здоровья самой женщины это – не лучший вариант. Недавно у нас лежала молодая девушка с большой (10 см) фолликулярной кистой. В других учреждениях говорили: "Надо резать". Но ведь ей еще рожать! Случай был непростой: киста была болезненно напряженной, и действительно существовал риск того, что она лопнет. Однако мы провели лечение в условиях стационара и смогли обойтись без операции.

Так что я придерживаюсь мнения: если есть шансы на излечение при помощи консервативных методик, стоит попытаться. И даже когда операция действительно необходима, следует приложить все усилия, чтобы она была органосохранающей и малоинвазивной (лапароскопия, гистероскопия и др.). В этом случае после операции женщина проводит в палате дневного стационара еще 2-3 часа, после чего возвращается домой. Сегодня показаниями к удалению какого-то органа, особенно у женщин репродуктивного возраста, являются только очень серьезные патологии. Более того: если есть возможность сохранить хотя бы часть яичника – я его сохраню. Это позволяет сберечь не только детородную функцию: яичники – важный гормональный орган, отвечающий за внешний вид и здоровье в целом.

Существуют ли случаи, когда операция действительно необходима?

Я отвечу так: часто бывает, что ставится диагноз апоплексия яичника или разрыв кисты желтого тела. Это серьезные диагнозы, угрожающие внутрибрюшным кровотечением. Но даже в таких случаях, при отсутствии свободной жидкости в малом тазу, или её допустимом количестве, мы медикаментозно стабилизируем состояние под динамическим ультрозвуковым контролем, и гарантированно обходимся без оперативного вмешательства.

А если женщина обратилась к вам ночью или в выходной день?

Она получит необходимую помощь в полном объеме! Одно из преимуществ клиники – многопрофильные специалисты. Например, оперирующий хирург ведет также и консультативные приемы – и таким образом, может наблюдать состояние своих пациенток в динамике. Что же касается обращений во "внеурочное" время, то у нас в стационаре круглосуточно дежурит врач, который может провести полноценную диагностику (а значит, нет необходимости ждать, пока утром придет УЗИст) и оказать помощь, в том числе и хирургическую.

Я не знаю больше клиник в Киеве, где можно ночью сделать гинекологическое УЗИ. Между тем, если речь идет, например, об угрозе прерывания беременности (которую можно определить посредством УЗИ), то на счету буквально каждый час.

Симультанные операции - новое явление в современной хирургии. В "Добробуте" такие проводят, расскажите об этом подробнее

Это смежные операции, когда во время одного вмешательства решается сразу несколько задач на соседних органах. Допустим, пациентке показана операция по гинекологии, при этом у нее имеются патологии со стороны мочевого пузыря, кишечника и т.д., которые также требуют хирургического вмешательства. Мы можем сделать это за один раз, под одним наркозом – а значит, нагрузка на организм будет значительно меньше.

К сожалению, в последние годы актуальной стала тема онкогинекологии. Вы занимаетесь этим направлением?

Да. В онкоцентре "Добробут" есть все необходимое для подтверждения диагноза (аппарат МРТ и др.), мы проводим гистологическое исследование, а при необходимости –последующие операции. В ближайшем будущем планируется открыть отделение химиотерапии.

Ростислав Матвеевич, как минимизировать риски проблем по гинекологии?

Даже если вас ничего не беспокоит, необходимо раз в год проходить профилактический осмотр у гинеколога. А при наличии жалоб – обращаться к врачу немедленно. Около 20% пациенток страдают от болезненных месячных и синдрома тазовой боли (боль в области малого таза – хроническая ноющая или резкая после полового акта, занятий спортом или других физических нагрузок). Этот синдром может указывать на наличие каких-либо проблем с репродуктивной сферой. Болезненные месячные могут быть как индивидуальным вариантом нормы, так и симптомом какого-то заболевания. Лучше перепровериться и убедиться, что все в порядке, чем "разруливать" серьезные последствия запущенного заболевания. Будьте здоровы!