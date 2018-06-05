Выделения у женщин: что какие означают

Женщины в наше время настолько заняты работой и другими делами, что стали намного меньше времени уделять собственному здоровью. Так, на задворках внимания остались не только периодические головные боли, но и даже симптомы женских заболеваний.

Как известно, одним из первых проявлений гинекологических неполадок являются влагалищные выделения. MEDOBOZ разобрался, при появлении каких из них нужно отложить все и идти проверяться, а какие являются совершенно безобидными.

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Скудные или обильные прозрачные выделения – признак начавшейся овуляции, это является нормой.

Прозрачные или белесые слизистые выделения – есть вероятность эрозии и воспаления в области шейки матки.

Необильные белесые выделения, похожие на крем – признак завершения цикла, поводов для беспокойства нет.

Полупрозрачные белесые или желтоватые выделения после полового акта без презерватива – организм очищается от попавшей в него семяжидкости.

Коричневатые или красные мажущие выделения перед менструацией и после нее – так ведут себя начавшиеся патологические процессы в матке (спайки, эндометриоз и пр.), потому вам нужно к гинекологу. Такие же выделения при беременности –есть риск самопроизвольного аборта, к врачу нужно срочно.

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Полупрозрачные выделения после секса или перед месячными – опять же, это признак эрозии, эндоцервицита или появления микротрещинок во влагалище при половом акте. Не откладывайте визит к доктору.

Кровянистые прожилки, полупрозрачные выделения – так знаменуется приближение овуляции.

Творожистые выделения, сопровождаемые неприятным запахом и/или зудом – так ведет себя молочница.

Обильные жидкие белые или зеленоватые выделения, часто сопровождаемые неприятным запахом – это верный признак ИППП (хламидиоза, герпеса и пр.), воспаления яичников или придатков матки. Провериться нужно и вам, и вашему партнеру.

Неприятно пахнущая сукровица либо водянистые темные выделения перед и после менструации – есть вероятность хронического эндометрита или других гинекологических заболеваний. Вам срочно нужно к гинекологу.

Жидкие белесые выделения у беременной – чаще являются нормой при отсутствии болей, но мазок лучше сделать.

Зеленоватые выделения, объем которых увеличивается при напряжении - симптом гонореи или цервицита, потому вам обязательно нужно к врачу.

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