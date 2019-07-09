"Удаляли матку!" Стало известно о "пытках" над работающими женщинами в Индии

В Индии подавляющее большинство женщин, особенно из малообеспеченных семей и без образования, вынуждены прибегать к операции по удалению матки, чтобы получить работу.

К представительницам слабого пола относятся предвзято при трудоустройстве из-за особенностей их физиологии. Так, в одном из штатов страны за последние три года тысячи молодых женщин стали жертвами гистерэктомии, сообщает ВСС.

В большинстве случаев они сделали это, чтобы устроиться на сборку сахарного тростника. Для работодателей менструация – настоящая проблема, ведь женщины могут пропустить один-два рабочих дня.

Активисты, которые работают в регионе, рассказывают, что недобросовестные врачи сразу рекомендуют удалять матку, несмотря на то, что эту проблему можно лечить медикаментозно.

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Кроме того, врачи не объясняют, какие последствия влечет операция, поэтому многие женщины считают, что удалить матку – это вполне нормально.

Ранее MedOboz сообщал, что бег на беговой дорожке не менее трех раз в неделю может облегчить боль во время менструации.

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