Главная Новости
МоваЯзык
Кияни Видео
По препаратам
  • По статьям
  • По врачам
  • По препаратам
  • По болезням
  • По симптомам
  • По анализам
  • По действующим веществам
  • По производителям
Например: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/ Гинекология

Впервые в истории: во Франции ребенок родился из замороженной яйцеклетки

1.5т
Читать материал на украинском

Во Франции впервые в истории ребенок родился из замороженной, а затем оплодотворенной незрелой яйцеклетки.

Об революционном эксперименте написали исследователи из университетской больницы имени Антуана Беклера, выдержки из работы которых приводит The Guardian.

Так, яйцеклетку взяли у заболевшей раком женщины в возрасте 29 лет и хранили в замороженном состоянии в течение пяти лет — при этом она сохранила свои функции и жизнеспособность.

Новости
В Греции родился ребенок от трех родителей: как так вышло

В мире впервые родился ребенок из замороженной яйцеклетки

В мире впервые родился ребенок из замороженной яйцеклетки

unasbudetrebenok.ru

Врачи предупредили пациентку, что химиотерапия может привести к бесплодию, — и предложили ей принять участие в тестировании новой техники заморозки яйцеклеток.

Пациентка разрешила врачам забрать несколько яйцеклеток на ранней стадии формирования, чтобы затем их вырастили в лаборатории до полностью функционального состояния. Ученые заморозили клетки в азоте.

Женщина выздоровела от рака, но обнаружила, что не может забеременеть естественным путем, и вернулась в больницу для лечения бесплодия. Там команда врачей разморозила семь замороженных яйцеклеток, шесть из которых пережили процесс. Их оплодотворяли инъекциями спермы, но только одна превратилась в здоровый эмбрион, что привело к успешной беременности.

Мальчик Жюль родился 6 июля 2019 года, когда женщине было 34 года.

Исследователи отметили, что пока процедура заморозки яйцеклеток является сложной и трудоемкой, однако в будущем она позволит женщинам с приобретенным бесплодием иметь детей.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в США родился первый ребенок после пересадки матки его матери от мертвого донора.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Автор
Ирина Кулинич
Место
Франция
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
6
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Консультации врачей

Препараты

Новинки Популярное Рекомендуем

Лаборатории

Блоги медицины

Новости медицины

Новости медицины

Топ новости