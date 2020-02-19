Впервые в истории: во Франции ребенок родился из замороженной яйцеклетки

Во Франции впервые в истории ребенок родился из замороженной, а затем оплодотворенной незрелой яйцеклетки.

Об революционном эксперименте написали исследователи из университетской больницы имени Антуана Беклера, выдержки из работы которых приводит The Guardian.

Так, яйцеклетку взяли у заболевшей раком женщины в возрасте 29 лет и хранили в замороженном состоянии в течение пяти лет — при этом она сохранила свои функции и жизнеспособность.

В мире впервые родился ребенок из замороженной яйцеклетки unasbudetrebenok.ru

Врачи предупредили пациентку, что химиотерапия может привести к бесплодию, — и предложили ей принять участие в тестировании новой техники заморозки яйцеклеток.

Пациентка разрешила врачам забрать несколько яйцеклеток на ранней стадии формирования, чтобы затем их вырастили в лаборатории до полностью функционального состояния. Ученые заморозили клетки в азоте.

Женщина выздоровела от рака, но обнаружила, что не может забеременеть естественным путем, и вернулась в больницу для лечения бесплодия. Там команда врачей разморозила семь замороженных яйцеклеток, шесть из которых пережили процесс. Их оплодотворяли инъекциями спермы, но только одна превратилась в здоровый эмбрион, что привело к успешной беременности.

Мальчик Жюль родился 6 июля 2019 года, когда женщине было 34 года.

Исследователи отметили, что пока процедура заморозки яйцеклеток является сложной и трудоемкой, однако в будущем она позволит женщинам с приобретенным бесплодием иметь детей.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в США родился первый ребенок после пересадки матки его матери от мертвого донора.

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