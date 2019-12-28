Внутриматочная спираль: все "за" и "против"

Поговорим о таком способе женской контрацепции, как внутриматочная спираль (ВМС).

Как бы вам не хотелось, но здесь не будет однозначного ответа на ваши частые вопросы: "А подойдет ли мне спираль?" и "Что вы о ней думаете?"

Преимущества ВМС:

это хороший метод контрацепции для тех пар, у которых нет вопросов с инфекциями, передающимися половым путем, вы обследованы вдоль и поперек и у вас моногамные отношения;

не нужно каждый день пить таблетки, клеить пластырь, вставлять кольцо, делать уколы и так далее;

вы защищены от беременности на 99% 24/7 в течение 3–10 лет в зависимости от типа ВМС;

ВМС не влияют на либидо;

они совместимы с грудным вскармливанием;

отличаются низкой стоимостью (если разделить цену на 3-5 лет, то в месяц выходит очень дешево);

гормональная спираль может оказывать лечебный эффект при обильной или слишком болезненной менструации, эндометриозе, она снижает риски рака эндометрия;

ВМС может использоваться как метод экстренной контрацепции (вводится в течение 5 дней после незащищенного полового контакта);

секс может быть в любое время, спонтанный и без специальной подготовки;

они имеют мало побочных эффектов, не содержат эстрогенов – гормонов, которые некоторые женщины не могут или не хотят применять;

не повышают риск венозных тромбоэмболий и инфаркта миокарда.

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Внутриматочная спираль Business Insider

Недостатки ВМС:

не защищают вас от ЗППП! Используйте презерватив дополнительно, если ничего не знаете о наличии/отсутствии инфекций у своего полового партнера;

спираль может выпасть и ее первоначальная стоимость выше по сравнению с другими методами контрацепции;

вы "привязаны" к врачу с вопросом установки и изъятия этого средства;

"делают" месячные более скудными, а у некоторых женщин они вообще могут прекратиться на некоторое время (это не повод извлекать спираль раньше срока, так как это не побочное явление, а ожидаемая норма);

перфорация матки (повреждение целостности стенок органа) и попадание спирали в брюшную полость случается крайне редко;

наблюдается довольно интенсивная болезненность внизу живота в течение нескольких дней после введения;

возможны межменструальные кровянистые выделения, которые проходят через 3-6 месяцев после того, как была поставлена спираль;

у некоторых женщин гормональная спираль может вызвать чувствительность и болезненность молочных желез, жирность кожи, головные боли, акне;

возможно учащение рецидивов бактериальных вагинозов и кандидоза.

Противопоказания:

ЗППП, активные воспалительные процессы в органах малого таза;

беременность;

рак шейки матки или тела матки;

недавние инфекционные осложнения после родов или аборта;

аллергия на медь, нарушение свертываемости крови;

рак молочной железы в прошлом или настоящем.

Внутриматочная спираль не имеет возрастных ограничений, ее использование не приводит к бесплодию. Это средство подходит нерожавшим женщинам, а вероятность забеременеть с ВМС очень низкая.

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