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/ Гинекология

Внутриматочная спираль: все "за" и "против"

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Поговорим о таком способе женской контрацепции, как внутриматочная спираль (ВМС).

Как бы вам не хотелось, но здесь не будет однозначного ответа на ваши частые вопросы: "А подойдет ли мне спираль?" и "Что вы о ней думаете?"

Преимущества ВМС:

  • это хороший метод контрацепции для тех пар, у которых нет вопросов с инфекциями, передающимися половым путем, вы обследованы вдоль и поперек и у вас моногамные отношения;

  • не нужно каждый день пить таблетки, клеить пластырь, вставлять кольцо, делать уколы и так далее;

  • вы защищены от беременности на 99% 24/7 в течение 3–10 лет в зависимости от типа ВМС;

  • ВМС не влияют на либидо;

  • они совместимы с грудным вскармливанием;

  • отличаются низкой стоимостью (если разделить цену на 3-5 лет, то в месяц выходит очень дешево);

  • гормональная спираль может оказывать лечебный эффект при обильной или слишком болезненной менструации, эндометриозе, она снижает риски рака эндометрия;

  • ВМС может использоваться как метод экстренной контрацепции (вводится в течение 5 дней после незащищенного полового контакта);

  • секс может быть в любое время, спонтанный и без специальной подготовки;

  • они имеют мало побочных эффектов, не содержат эстрогенов – гормонов, которые некоторые женщины не могут или не хотят применять;

  • не повышают риск венозных тромбоэмболий и инфаркта миокарда.

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Лучший способ контрацепции
Внутриматочная спираль

Внутриматочная спираль

Business Insider

Недостатки ВМС:

  • не защищают вас от ЗППП! Используйте презерватив дополнительно, если ничего не знаете о наличии/отсутствии инфекций у своего полового партнера;

  • спираль может выпасть и ее первоначальная стоимость выше по сравнению с другими методами контрацепции;

  • вы "привязаны" к врачу с вопросом установки и изъятия этого средства;

  • "делают" месячные более скудными, а у некоторых женщин они вообще могут прекратиться на некоторое время (это не повод извлекать спираль раньше срока, так как это не побочное явление, а ожидаемая норма);

  • перфорация матки (повреждение целостности стенок органа) и попадание спирали в брюшную полость случается крайне редко;

  • наблюдается довольно интенсивная болезненность внизу живота в течение нескольких дней после введения;

  • возможны межменструальные кровянистые выделения, которые проходят через 3-6 месяцев после того, как была поставлена спираль;

  • у некоторых женщин гормональная спираль может вызвать чувствительность и болезненность молочных желез, жирность кожи, головные боли, акне;

  • возможно учащение рецидивов бактериальных вагинозов и кандидоза.

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Противопоказания:

  • ЗППП, активные воспалительные процессы в органах малого таза;

  • беременность;

  • рак шейки матки или тела матки;

  • недавние инфекционные осложнения после родов или аборта;

  • аллергия на медь, нарушение свертываемости крови;

  • рак молочной железы в прошлом или настоящем.

Внутриматочная спираль не имеет возрастных ограничений, ее использование не приводит к бесплодию. Это средство подходит нерожавшим женщинам, а вероятность забеременеть с ВМС очень низкая.

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Автор
Ольга Белоконь Ольга Белоконь
Тема
Здоровье
Тег
женщины
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