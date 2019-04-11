В Греции родился ребенок от трех родителей: как так вышло

Врачи Греции и Испании смогли преодолеть бесплодие женщины и дали ей возможность родить ребенка, использовав при этом генетический материал трех человек.

В результате родился здоровый мальчик весом 2,9 килограмма. И мама, и ребенок чувствуют себя хорошо, передает ВВС.

Известно, что метод "трех родителей" заключается в пересадке ДНК митохондрий (частицы клеток, отвечающих за выработку энергии) от женщины-донора (анонимного) в яйцеклетку матери.

Иллюстрация

Его разработали для помощи семьям, которые страдают от генетических митохондриальных заболеваний, которые передаются от матери к ребенку.

Правда, данный метод также вызвал множество споров. Некоторые эксперты в Великобритании, где его изобрели, говорят, что процедура вызывает этические вопросы.

Как сообщал OBOZREVATEL, в январе 2017 года стало известно, что эта методика была использована в Украине. Девочка, у которой "три родителя", появилась на свет 5 января. Ее самостоятельно родила 34-летняя украинка, которая длительное время не могла выносить ребенка.

Также СМИ пишут, что на решительный шаг пошла еще одна супружеская пара – в Индонезии.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!