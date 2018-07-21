Уже шестой: немка родила очередного ребенка в прямом эфире

Жительница немецкого Галле 36-летняя Сара Шмид родила ребенка на детской площадке в своем саду, а сам процесс появления малыша на свет транслировался на YouTube.

Трансляцию смотрело 1,4 млн человек по всему миру, передает Daily Mail.

Daily Mail

Daily Mail

Женщина, которая является медиком по профессии, рассказала, что решила рожать вне больницы исходя из своего опыта. К тому же, она решила поделиться своим примером со всеми желающими.

Daily Mail

Daily Mail

"Женщина выглядит как женщина. Это самая естественная и нормальная вещь в мире. Я не думаю, что это странно... Это дает людям возможность увидеть рождение и особенно рождение без вмешательства. Это редкая вещь", - сказала она.

Daily Mail

Daily Mail

"Я могу расслабиться лучше всего на улице. Я могу взглянуть на небо, почувствовать траву под ногами и сосредоточиться", - пояснила женщина.

Первый из шести ее детей родился в 2006 году. Джоанне сейчас 11 лет, Джонатону — 10, Эммануэлю - 8, Элизабет — 6 и Константину — 3. Сара Шмидт в настоящее время находиться во Франции и не беспокоится из-за противоречивой реакции общественности на ее решение о трансляции родов.