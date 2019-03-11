Умные женщины знают, как сохранить молодость, красоту и жизнелюбие в 50!

Как мы помним, в классической французской литературе женщиной бальзаковского возраста считалась дама от 30 до 40 лет, которую отличала еще не увядшая красота, но также опыт, независимость и смелость суждений, свобода в проявлении своих чувств.

В современном мире возрастные рамки претерпели серьезные изменения, и нынче такие характеристики скорее присущи 45, а то и 50-летним представительницам прекрасного пола.

К 40-ка годам женщина обычно чувствует себя свободной от семейных обязанностей и готовой к активной жизни: дети подросли и уже не нуждаются в постоянной опеке, а благодаря современной косметологии и фитнесу даже в 50 лет выглядеть молодо и подтянуто – не проблема.

Кроме того, к 45-50 годам женщина часто – состоявшаяся в профессиональном плане, материально обеспечена и имеет время для того, чтобы заняться собой, завязать романтические отношения, и даже, при желании, завести детей (для сегодняшней медицины это не составляет труда).

Как видим, на сегодняшний день 50-летний рубеж для женщины уже не означает предпенсионный возраст. Скорее это – время свободы, реализации давно отложенных из-за карьерных и семейных забот планов и тайных мечтаний.

Все, что женщина планировала, но откладывала – путешествия, занятия творчеством, танцами, спортом – все это становится более доступным. Единственным препятствием расширению границ становится тело женщины, которое претерпевает серьезные изменения, связанные с угасанием половой функции.

Чем опасно приближение климакса

Увы, для женщин это время характеризуется не только эмоциональной и физической свободой. Чем ближе приближается 50-летний рубеж, тем чаще женский организм сталкивается с первыми признаками, которые предвещают начало угасания функций яичников, снижение выработки половых гормонов.

Симптомы наступления климакса, называемые климактерическим синдромом, существенно портят жизнь и заставляют чувствовать не только физический, но и психологический дискомфорт, ведь симптомы климакса в женском, да и в общественном сознании означают приближение старости.

Климактерий, как называют общий период прекращения работы репродуктивной функции, делится на 3 основных этапа – пременопаузу, перименопаузу и постменопаузу и характеризуется постепенным увяданием половой функции и сопутствующих этому процессу негативных симптомов.

Начиная с 40-летнего возраста, а иногда и раньше, у женщин снижается выработка половых гормонов эстрогенов. Как следствие, с этого времени в организме происходят различные, не самые приятные, метаморфозы. Кожа становится более сухой, волосы – тусклыми и ломкими, дамы прибавляют в весе, а после наступления климакса женщинам угрожает развитие остеопороза из-за дефицита костной ткани.

Наблюдаются и другие симптомы приближения климакса, которые вместе образуют климактерический синдром. В их число входят:

- приливы (ощущения прилива жара и крови к лицу);

- утомляемость и раздражительность, которая возникает резко и часто беспричинно, сменяясь апатией и даже депрессией;

- учащенное сердцебиение, колебания артериального давления, головокружение;

- бессонница.

Симптомы климактерического синдрома в той или иной форме наблюдаются у 80% женщин в возрасте от 45 до 55 лет.

В результате женщина страдает не только от физического дискомфорта, но и от факта осознания того, что наступает конец ее полноценной женской жизни. Она становится нервозной, ожидание приступов климактерического синдрома изматывает, делая ее импульсивной и неуравновешенной, всем недовольной и живущей в ожидании какого-то негатива.

Деклиманс – секрет сохранения женственности в период климакса

По счастью, этому горю тоже можно помочь.

Современная медицина располагает широким комплексом препаратов, для снижения симптомов климактерического синдрома, важнейшим из которых является заместительная гормональная терапия. Дополнительный прием эстрогенов, при правильном приеме, может предупредить появление симптомов климакса. Главное - правильно подобрать препарат, так как сильнодействующие лекарственные средства с применением мощных синтетических гормональных фармпрепаратов обладают большим количеством побочных эффектов.

Ученые развитых стран мира поставили перед собой цель – найти не только эффективный, но и безвредный препарат. В результате многочисленных исследований был произведен уникальный комплекс фитогормонов и фитоэстрогенов – препарат Деклиманс.

Деклиманс не только решает все проблемы наступления климакса, но и не оказывает побочных эффектов, позволяя женщине чувствовать себя такой же молодой, полной энергии, красоты и жизнелюбия, как и в 30 лет!

Действие препарата Деклиманс основано на комплексе входящих в его состав растительных экстрактов, которые произведены французской компанией NATUREX и EUSA (Франция). Эти компании в течение десятков лет специализируются в области поставок лекарственных растений из экологически чистых районов Европы, доставляя фитосырье, соответствующее строгим европейским требованиям к качеству, в развитые страны мира.

Это особенно актуально сегодня, когда в странах Европейского Союза и Северной Америки все большую популярность приобретают препараты на растительной основе. Именно это направление в фармацевтике сейчас является наиболее прогрессивным из-за низкого количества побочных эффектов. В то же время умелое использование растительных экстрактов дает по-настоящему высокоэффективный результат, сравнимый с наиболее мощными синтетическими лекарствами.

Один Деклиманс избавит женщин от многих симптомов климакса

Деклиманс содержит инновационный сбалансированный комплекс растительных экстрактов, в числе которых - шишки хмеля, дикий ямс, китайский дудник, который еще называют "женским женьшенем" из-за содержащихся в нем фитоэстрагенов. Также в составе препарата имеется пуэрария лопастная, трава стелющихся якорцов, цимифуга.

Указанные растения содержат важнейшие микроэлементы, которые позволяют мягко адаптировать организм женщины к наступающему угасанию функций яичника, стимулируя при этом выработку собственных гормонов.

В результате регулярного приема Деклиманса снижается риск развития остеопороза, уменьшается частота или вовсе сходит на нет проявление "приливов". Сон улучшается, и к женщине снова приходит хорошее настроение и умиротворенность.

Вы снова чувствуете себя молодой, энергичной и полной жизни, вопреки цифрам в паспорте!

Препарат Деклиманс, благодаря хорошо сбалансированному составу, в одиночку справляется сразу с целым комплексом симптомов климактерического синдрома!

Деклиманс эффективно решает все проблемы климакса, как никто, понимая женщин.

Симптомы климакса минимизируются, становясь все менее и менее выраженными. Как следствие – физическое состояние женщины улучшается, а вместе с ним – стабилизируется и ее психоэмоциональное состояние.

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