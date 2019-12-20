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/ Гинекология

Смех и слезы: врач рассказала, откуда берется ПМС и как его облегчить

1.1т
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Непонятная усталость, отечность, вздутие живота, сильная раздражительность, перепады настроения из крайности в крайность и сумасшедшие гастрономические "припадки" (сродни чипсов бы "похимичнее", селедки с шоколадом, да побольше всего, побольше).

Все это знакомо многим женщинам, при чем не в начале беременности, а перед теми самыми "красными днями календаря". У кого-то предменструальный синдром начинается за день-два до начала цикла, а кого-то он начинает мучить за неделю, но всем одинаково неприятно это состояние и от него хочется поскорее избавиться.

Семейный врач Наталья Деменко объяснила MedOboz, что все подобные симптомы ПМС возникают в большей степени из-за гормональных перепадов, которые происходят до, во время и после менструаций. И если с гормональным фоном можно справиться только при помощи специальных препаратов, прием которых рекомендован только в крайних случаях, то справиться с симптомами его изменений можно попробовать без помощи лекарств.

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Во время ПМС состояние часто напоминает что-то среднее между беременностью и сумасшествием

Во время ПМС состояние часто напоминает что-то среднее между беременностью и сумасшествием

Позвоночник

Запаситесь овощами

Как уже говорилось, большинство женщин во время ПМС страдают от острых приступов голода – есть хочется постоянно, много и при этом чего-то повреднее (фастфуд, сладости, снэки и т.д.). И если пойти на поводу у своих желаний, последствием станут ухудшение состояния кожи, отечность, запор или диарея.

Чтобы избежать подобных последствий, заранее запаситесь любимыми овощами, и ешьте их, когда вас одолевает чувство голода – вреда фигуре и самочувствию они не причинят, поскольку быстро усваиваются, перерабатываются и выводятся из организма.

А при сильном желании съесть чего-то "вредненького", таки позвольте себе слабинку. Но сведите к минимуму вероятность переедания такими продуктами, опять же, опустошив перед ними овощную тарелку.

Принимайте кальций

На время ПМС принимайте препараты глюконата кальция (но предварительно убедитесь, что у вас нет противопоказания к ним).

Некоторые исследования показывают, что это вещество способствует нормализации уровня гормона эстрогена, который "скачет" в зависимости от времени цикла и приводит тем самым к появлению таких спутников, как вздутие живота, болезненность, раздражительность и пр.

Займитесь спортом

Усмирить неприятные симптомы ПМС помогут и физические нагрузки. Они улучшают кровообращение, поднимают настроение и избавляют от вспышек плохого настроения или раздражительности.

Возможно, из-за вздутия живота или отечности вам будет некомфортно выполнять интенсивные кардионагрузки или силовые упражнения, поэтому попробуйте просто прогуляться около 30 минут в быстром темпе или выполнить несложный комплекс из йоги или стретчинга.

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Дышите и пейте чай

Во время ПМС любые стрессы особенно нежелательны – и без того восприимчивой нервной системе тяжело справиться с дополнительными нервными нагрузками, потому даже слабый раздражитель может привести к слезам или вспышке гнева.

Чтобы помочь себе, освойте расслабляющую дыхательную технику и запаситесь чаями с мятой и мелиссой. Все это, особенно в сочетании, прекрасно расслабляет и сделает из вас просто образец спокойствия и умиротворения.

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Автор
Екатерина Худобец Екатерина Худобец
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