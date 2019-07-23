...Эта Женщина не могла сама забеременеть... А это едва ли не самая большая трагедия в жизни каждой Женщины... Но, поскольку дело было в XXI веке, ей смогли помочь. Методом ЭКО...

...Это самое ЭКО не имеет никакого отношения к ЭКОлогии, а имеет отношение к зачатию вне организма, в лабораторных условиях. Дословно ЭКО- экстракорпоральное оплодотворение, "оплодотворение вне тела"... А именно в специальной, обычно очень крутой лаборатории... Затем оплодотворённую и делящуюся вовсю яйцеклетку, ставшую зародышем, вводят в организм Матери, в ее лоно-матку. Это поистине Чудо у нашей Пациентки произошло и вот уже в материнской утробе бьется крошечное сердечко!!!

...Мамы после ЭКО-очень волнительные мамы... Страх потерять такую желанную беременность нередко настолько силён, что диктует соответственное поведение матери. Прислушиваться... Бояться... Пугаться на ровном месте...

...Внутри этой конкретной Мамы росла и развивалась девочка-Дюймовочка... Когда она родилась в положенный срок, ее масса тела была всего 2300 граммов...

...Эти 2300 грамм дались Маме и сопровождающим ее Докторам нелегко. Сначала в связи с бесплодием... Ура, успешное ЭКО!!! Но все равно, волнения...

...Потом Мама попала в добрые руки Врача Амбулаторной практики

Into-Sana и с этого момента волноваться они стали вместе... После 28-ми недель беременности к их волнениям добавились ещё и волнения Врача -УЗ-диагноста, которая то и дело фиксировала замедление роста девочки... Тут то вся эта волнующаяся троица подключила к наблюдению ещё и Аиста-волноваться! Все же вчетвером волноваться веселее...

Старались исключить любые проблемы. На короткую шейку матки наложили пессарий-колечко. Вот и Мама стала чуть меньше волноваться. Но... Релакс был недолгим, ведь девочка в материнском лоне отставала в росте от нужных размеров. Благо мозг ее развивался нормально и не страдал от нарушений кровообращения (это Врач УЗИ время от времени контролировал кровотоки в пупочной артерии и мозговых сосудах )! Кровоток у девочки обеспечивал мозг в полной мере, а вот тело кровоснабжалось хуже, потому и росло медленнее.

...В мире нет эффективного способа повлиять на этот процесс. Но очень хочется!!! Этим и пользуются недобросовестные фармкомпании. Предлагают всякие-разные "капельницы", якобы "улучшающие кровоток". На самом деле, повлиять на кровоток плода сегодня пока эффективных способов нет. А "влияющие на кровоток матери" средства, чаще всего, приводят к обеднению кровотока у плода... И могут только навредить. В особенности тогда, когда Организм Матери сам пытается себе помочь. Потому при задержке роста плода во всем мире принята единая тактика- наблюдение и своевременное родоразрешение!!!...

...Так было и здесь. Следили за кровотоками. На "всякий пожарный" случай подготовили легкие ребёнка (а вдруг прийдется родоразрешать раньше времени!!!). Первый раз немного вздохнули в 32 недели (уффф, шансы есть!), потом в 34 недели (хммм, можно не спешить...), и совсем выдохнули в 36 недель!!! Ура! Рождаться ребёнку уже не опасно! Девочка то уже совсем доношенная... Хоть и маленькая, ведь ее размеры меньше должных...

...На этом пути на помощь приходил то Коллеги-Аисты третьего уровня оказания помощи (до 34-х недель), то Врач-нефролог, изучавший функцию почек. Последние (почки, а не врачи!) то и дело капризничали, не удерживали белок и это могло быть проблемой. Могло... Но не стало!!!

...В общем, путь до родов у Мамы и Аистов был не простым...

...Маме очень хотелось дождаться Папу-моряка из рейса... Но понимали, нельзя борзеть перед Боженькой и Судьбой! И так плацента "вытягивала" как могла, спасибо ей! Потому день родов выбрали в День рождения Папы (чтобы не забыл дату, видать)...

Facebook Светланы Галич

...А так как девочка-Дюймовочка не только имела размеры, уменьшенные на 4 недели от ее внутриутробного возраста, но и лежала попой вниз, ей показаны были Роды кесаревым сечением...

...И, вуаля!!! Вот уже Аист держит Девочку - Дюймовочку в руках! А Анестезиологический Ангел Делает первое фото после рождения!!!

Доношенная, ладненькая, массой тела 2300, длиной 45 см. В руках Аиста она ощущается какой-то ослабленной, маленькой, худенькой, не упругой, а вяленькой..Но как только Дюймовочка попадает в добрые руки Неонатолога, ситуация в корне изменяется!!! Громкий здоровый крик, активные движения ножками, активный поиск материнского соска!!! Небольшой массаж худенького тельца правильными руками специалиста творит чудеса... Дюймовочка желает сосать! И это-отличный симптом!!! Больному ребёнку, как и больному взрослому человеку, не до еды. А если ты здорова, но просто недоела в утробе матери, вперёд! Еда совсем скоро будет подана!!!

...При отделении плаценты стала понятна причина недоедания- тоненькая, слабенькая пуповина, практически без "изолятора" - вартонова студня, защищающего сосуды пуповины от внешних воздействий... При ушивании матки все стало ещё более понятным- матка была маленькой, росла при беременности медленно и ребёнок вёл себя так же. Такая вот особенность этой конкретной женщины...

...Как только у себя за спиной Аист услышал здоровый крик Дюймовочки, у него отлегло от сердца. О! Это самая замечательная в мире Музыка- крик новорожденного дитяти!!! Он, этот самый крик, очень сильно отличается по тембру и силе от крика больного ребёнка, от крика ребёнка с повреждённым мозгом...("мозговой крик"), от крика ребёнка с синдромом Дауна... Оперируя за операционным столом Аисты хорошо различают "музыку" этих разных криков.

...Наша девочка - Дюймовочка издавала крик здорового новорождённого ребёнка и явно требовала поесть!

Иллюстрация

...Только после этого Аист осознал, как он волновался за эту женщину...и за внутриутробную Дюймовочку... Вот она лежит такая крошечная,но активная... И просит поесть... Ей же, как никому другому, надо наесться!!!

- А ведь я родилась меньше неё на 300 грамм,- вдруг произнесла Аист,- И только теперь отъелась...

...Все начали шутить на эту тему... Ну да, тема избыточного веса всегда живо обсуждается... Пока шутили по поводу "вредных липоцитов", окончательно теряющих совесть после 40-лет у бывших детей, родившихся с задержкой роста, операция закончилась. И вовсе это не шутки, если серьёзно. А достоверные научные данные... У детей, рождённых с недостаточной массой тела для своего внутриутробного возраста, риски метаболических проблем в виде избыточной массы тела-выше. Организм словно бы "отрывается" за то, что недополучал внутриутробно...

...У Дюймовочки - новый этап жизни! Жизнь после рождения!!!

...А Аист любовался ею так, словно бы он впервые видит такую красивую девочку... И это с ними, Аистами, бывает каждый раз. Каждый новый ребёнок красивее всех!!! В топ-группе красоток и красавцев те дети, которых так непросто вынашивали... Таков уж эстетический вкус всех Аистов мира...

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