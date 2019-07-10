Телефонный звонок прозвучал на рассвете. Пронзительный и противный. На том конце провода взбудораженный женский голос торопливо произнёс:

- Вы по каким дням принимаете?

Спросонья не соображаю который час и не успеваю возмутиться несрочностью вопроса относительно раннего времени суток. Последующий текст разбудил таки:

- Помогите! Пожалуйста! У моей невестки в Канаде проблемы со здоровьем ужасные. По Вашей специальности. Может ли она прилететь к Вам на консультацию?

Не смотря на рассветный звонок, услышанное в первую минуту тешит самолюбие: "Я – не такой уж и опытный доктор...стажу у меня всего двенадцать лет...а вот гляди ж, из Канады хотят приехать".

Здравый смысл включается мгновенно и я уточняю:

- А почему из Канады сюда? Там же МЕДИЦИНА очень мощная...

- У неё обнаружили быстрорастущую миому матки. Нужна срочная операция. Но к онкологу Ее записали через шесть месяцев. Мы очень волнуемся за Ее Жизнь! Просим Вас Ее проконсультировать!

Ну как на такое реагировать...???

- Конечно, пусть прилетает... Здесь разберёмся.

"Да, онкологический риск при быстро растущих опухолях, обычно абсолютный", – думаю я и начинаю собираться на работу.

Через несколько дней миловидная Женщина заходит в мой консультативный кабинет. Правильнее было бы сказать, что сначала зашли два огромных испуганных глаза..., затем образовалось бледное взволнованное лицо... и только после образ дополнился худенькой женщиной... Она настолько взволнована, что молчит. На все мои вопросы отвечает Ее свекровь. Уточняю жалобы, дату последней менструации, собираю анамнез. Со слов женщины живот начал увеличиваться несколько месяцев назад. До этого жалоб не было. Менструации регулярные, последняя была три недели назад, без особенностей. Осматриваю пациентку. Укладываю на кушетку, чтобы пропальпировать живот и не верю своим глазам.

Прямо на меня смотрит... ЖИВОТ беременной женщины!!! Типичный "беременный живот". Коллеги поймут о чем я... Худенькая Женщина...овоидная форма живота... увеличенная беременностью матка... Привычно укладываю руку на матку... Сомнения рассеиваются, словно дым в курятнике... Беременная матка недель на 16 и матка, увеличенная опухолью размерами до 16-ти недель – это ДВЕ РАЗНЫЕ матки...По виду. По ощущениям. Энергетически.

На минутку замираю от удивления. На меня откуда-то сверху смотрят два испуганных глаза женщины... и несколько сбоку – ещё два волнующихся глаза Ее свекрови.

Как-то все пространство вокруг напряглось и замерло... Время замедлилось... И, словно ответ на моё собственное удивление, лёгкий толчок оттуда, прямо из матки, подтвердил моё очевидное предположение. Я спрашиваю женщину:

- Что Вы сейчас ощущаете?

- Вашу руку..,- ответила она,- тёплую...

- Странно, обычно у меня руки холодные,- зачем-то не к месту подумала я и улыбнулась.

- Вы беременны,- произнесла я в полной тишине.

К двум парам неравнодушных глаз присоединились внезапно округлившиеся глаза моей акушерки... Теперь на меня смотрели ТРИ пары обалдевших глаз... И да, ещё две пары находились внутри матери...Но об их выражении я могла только догадываться.

Иллюстрация

Немая сцена казалась Вечностью. Я терпеливо ждала, когда все придут в себя. Потом добавила.

- Матка в нормальном тонусе. По наружным размерам матки срок беременности недель 16...

- А как же месячные?, - дуэтом прозвучали два голоса...

- Так бывает, - ответила я, - месячные были обильные?

- Нет, ответила женщина, - и добавила,- они у меня всегда скудные.

- Доктор, а может УЗИ сделаем?, - не верила ситуации свекровь.

- Конечно, сделаем, - сказала я.

- Но я не сомневаюсь в своём диагнозе и настаиваю на нем. Ваша "быстрорастущая Миома" – это нормально растущая Беременная матка.

И тут мне становится самой интересно, как такое могло произойти в стране с высоким уровнем медицины. Я подробно расспросила кто и как осматривал пациентку там. Оказалось, что осматривала ее Семейный врач, по внешнему виду, китаянка. Она имела лицензию на врачебную практику, обучалась в Америке. Все это она сообщала своим пациенткам. И даже показывала документы.

- Гммм, - подумала я, - а нас не учат демонстрировать свои документы. Я однажды видела, как в самолёте немецкий врач, прежде чем оказывать помощь Пациенту, продемонстрировал всем какую-то "Ксиву", утверждая, что это разрешение на медицинскую практику.

Оказалось, что осмотрев нашу женщину и собрав анамнез, врач ей сама сделала УЗИ и сообщила, что у неё Миома (вот этого я никак рационально не могу обьяснить...). А, учитывая быстрый рост предполагаемой миомы и наличие регулярных менструаций, рассказала об онкологическом риске, рекомендовала операцию и записала на приём к хирургу-онкологу. Летнее время и отпускная кампания позволили записать нашу героиню к специалисту только через шесть месяцев.

УЗИ подтвердило мой диагноз. Все это время пациентка вынашивала беременность в родной стране. Она не доверяла больше самой продвинутой канадской медицине. Беременность протекала без отклонений. В аккурат через шесть месяцев у нас родилась прекрасная девочка, массой тела 3800 грамм.

Вне сомнения, этот курьезный случай не даёт нам права говорить о "плохой канадской медицине"... Но я каждый раз вспоминаю его, когда речь идёт о лицензионных американских тестах... Моя коллега из Канады имела лицензию.. .обучалась в Америке... успешно сдала означенные тесты... Но это не уберегло Ее от такой нелепой диагностический ошибки.

Где бы ты ни учился, если ты стремишься стать Врачом, ты им станешь. Потому как по основным позициям и подходам медицина одинакова. Но ошибки отдельных личностей не дают права делать выводы обо всех...

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram