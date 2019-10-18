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/ Гинекология

Партнер не умрет и медведь не найдет: Супрун развенчала популярные мифы о "женских" днях

1.5т Читать материал на украинском

Бывший министр здравоохранения Украины Ульяна Супрун развенчала популярные мифы о менструации.

Соответствующий пост разместила она на своей странице в Facebook.

"Эти дни", "красный день", "малиновая волна" и еще 5000 эвфемизмов придумало человечество, чтобы не говорить вслух слово "менструация". Маркетинг и медиа только поддерживают этот молчаливый заговор не называть вещи своими именами. При этом, во многих культурах существуют собственные мифы на тему менструации", – написала она.

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Супрун развенчала популярные мифы о "женских" днях

Супрун развенчала популярные мифы о "женских" днях

krasotka.postimees.ee

Так, в США и Великобритании девушек во время менструации не берут в туристический поход, потому что медведи якобы могут издалека услышать запах крови. В Польше же некоторые считают, что сексуальный партнер женщины, у которой менструация, умрет после полового акта.

Супрун опровергла популярный миф о сексе. По ее словам, во время менструации можно иметь сексуальный контакт, но стоит быть осмотрительными, чтобы не повредить слизистую оболочку матки (или выбрать другой вариант). В то же время, экс-министр заверила, что оргазм может помочь уменьшить менструальные спазмы.

Также по словам Супрун, некоторые менструации из-за сильных болей нужно лечить медикаментозно.

"Еще одно – менструальные боли. Боль в животе, спазмы, тошнота, диарея и утомляемость – это чувствовала перед месячными почти каждая женщина. И почти каждая женщина слышала: "Да не может быть так больно. Это же только месячные ". Может. 58% женщин чувствуют себя обессиленными во время менструации. Болезненные менструации по разным данным имеют 45-95% женщин", – написала она.

Экс-министр призвала женщин перестать бояться показать в обществе гигиеническую прокладку или тампон и бороться за свои права.

"Природные процессы организму не должны быть предметом стыда, дискриминации или любых издевательств", – резюмировала она.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Супрун рассказала, как избавиться от менструальных болей.

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Персона
Ульяна Супрун
Место
Украина
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