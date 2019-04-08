Страдающей от боли женщине только через 11 лет поставили правильный диагноз

Нетипичные боли могут быть симптомом распространенного гинекологического заболевания. Жительница Великобритании Эмма Уильямс-Талли долгие годы страдает от эндометриоза, при котором клетки слизистой оболочки матки растут в других частях тела – маточных трубах, кишечнике, иногда в легких, мозге. Эндометриоз вызывает сильные боли, бесплодие, усталость и депрессию.

На постановку диагноза часто уходят годы из-за малоинформативности ультразвуковой диагностики на ранних стадия болезни, а также недостаточной осведомленности женщин. Эмме потребовалось 11 лет, чтобы получить диагноз, от которого страдает каждая 10 женщина.

Врачи не давали Эмме напрасных надежд на возможность иметь ребенка. Но спустя несколько месяцев после свадьбы пара узнала, что станет родителями. Болезнь не стала преградой для рождения дочери.

После родов состояние здоровья Эммы ухудшилось и ее ожидали 3 сложные операции, которые могли облегчить боль. К сожалению, это не принесло ожидаемых результатов, но несмотря на это, Эмма хочет повысить осведомленность женщин Великобритании об эндометриозе и помочь тем, кто борется с этим заболеванием. Она создала благотворительный календарь, чтобы собрать средства для благотворительной организации Endometriosis UK.

Риск заболеть эндометриозом повышается среди женщин репродуктивного возраста. Разросшийся в других органах эндометрий чувствителен к гормонам, как и эндометрий матки. Он изменяется в течение месяца, что проявляется кровотечениями, которые являются причиной воспаления окружающих тканей и сильных болей.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!