Спорт и вакцины ни при чем: гинеколог назвала причины выкидыша

В 10-20% случаев диагностированных беременностей может случиться выкидыш. И независимо от того, ранняя это потеря беременности или поздняя, для будущих родителей, которые с воодушевлением ждут малыша, это настоящая трагедия.

"Выкидыш – это прерывание беременности на сроке до 22 недель, до 500 г веса плода… Около 80% случаев происходит в сроке менее 12 недель. Треть всех выкидышей приходится на анэмбрионию", – рассказала у себя в Instagram акушер-гинеколог Елизавета Гребешкова.

Эксперт также перечислила причины, по которым может случиться выкидыш. В частности, это:

– Хромосомные дефекты – 50% от всех случаев (на сроке 8-11 недель – 41-50%, на сроке 16-19 недель – 10-20%);

– Пороки развития половых органов беременной;

– Инфекционные заболевания;

– Эндокринные нарушения;

– Интоксикация;

– Иммунологические нарушения.

Причину нужно искать в состоянии здоровья и образе жизни 24

Также, по ее словам, отдельного внимания заслуживают факторы, которые связаны с ранней потерей беременности:

– Возраст матери (в 20-30 лет риск выкидыша составляет от 9 до 17%, в 35 лет - 20%, в 40 лет - 40%, в 45 лет - 80%);

– Употребление алкоголя;

– Курение - более 10 сигарет в день;

– Употребление наркотиков;

– Кофеин - 4-5 чашек кофе или более 100мг кофеина;

– Хронические заболевания матери (тромбофилия, АФС, диабет, гипотереоз, тиреотоксикоз);

– Наличие инфекций у матери – хламидиоз, сифилис. "Достоверных данных о том, что уреаплазма или микоплазма хоминис могут влиять на выкидыши, нет", – уточнила доктор.

– Ожирение;

– Работа на вредном производстве (например, на заводе по производству и переработке радиоактивных веществ, с рентген-аппаратами, с радиоактивными препаратами, на заводах химической промышленности и т.д.);

– Лихорадка (температура тела выше 37,7);

– Дефицит фолиевой кислоты, то есть, отсутствие подготовки к беременности как таковой.

По словам гинеколога, к факторам, которые не связаны с выкидышами, относятся:

– Авиаперелеты;

– Тупая травма живота;

– Использование оральных контрацептивов до беременности;

– Физические нагрузки, если они такие же, как и до беременности;

– Вакцинация.

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