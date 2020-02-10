Спорт и вакцины ни при чем: гинеколог назвала причины выкидыша

В 10-20% случаев диагностированных беременностей может случиться выкидыш. И независимо от того, ранняя это потеря беременности или поздняя, для будущих родителей, которые с воодушевлением ждут малыша, это настоящая трагедия.
"Выкидыш – это прерывание беременности на сроке до 22 недель, до 500 г веса плода… Около 80% случаев происходит в сроке менее 12 недель. Треть всех выкидышей приходится на анэмбрионию", – рассказала у себя в Instagram акушер-гинеколог Елизавета Гребешкова.
Эксперт также перечислила причины, по которым может случиться выкидыш. В частности, это:
– Хромосомные дефекты – 50% от всех случаев (на сроке 8-11 недель – 41-50%, на сроке 16-19 недель – 10-20%);
– Пороки развития половых органов беременной;
– Инфекционные заболевания;
– Эндокринные нарушения;
– Интоксикация;
– Иммунологические нарушения.
Причину нужно искать в состоянии здоровья и образе жизни
24
Также, по ее словам, отдельного внимания заслуживают факторы, которые связаны с ранней потерей беременности:
– Возраст матери (в 20-30 лет риск выкидыша составляет от 9 до 17%, в 35 лет - 20%, в 40 лет - 40%, в 45 лет - 80%);
– Употребление алкоголя;
– Курение - более 10 сигарет в день;
– Употребление наркотиков;
– Кофеин - 4-5 чашек кофе или более 100мг кофеина;
– Хронические заболевания матери (тромбофилия, АФС, диабет, гипотереоз, тиреотоксикоз);
– Наличие инфекций у матери – хламидиоз, сифилис. "Достоверных данных о том, что уреаплазма или микоплазма хоминис могут влиять на выкидыши, нет", – уточнила доктор.
– Ожирение;
– Работа на вредном производстве (например, на заводе по производству и переработке радиоактивных веществ, с рентген-аппаратами, с радиоактивными препаратами, на заводах химической промышленности и т.д.);
– Лихорадка (температура тела выше 37,7);
– Дефицит фолиевой кислоты, то есть, отсутствие подготовки к беременности как таковой.
По словам гинеколога, к факторам, которые не связаны с выкидышами, относятся:
– Авиаперелеты;
– Тупая травма живота;
– Использование оральных контрацептивов до беременности;
– Физические нагрузки, если они такие же, как и до беременности;
– Вакцинация.
Ранее OBOZREVATEL рассказывал о психосоматическом бесплодии и его лечении.
Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!