Смертельно опасно: названы самые опасные продукты для беременных

Картофельные чипсы, майонез, растительные масла и другие продукты, содержащие в себе большие количества линолевой кислоты и прочих ненасыщенных жиров, оказались крайне опасными для беременных женщин.

К такому выводу пришли медики, опубликовавшие статью в Journal of Physiology, передает "РИА Новости"."Беременным женщинам крайне важно следить за своей диетой. Мы в очередной раз показали, что чрезмерное употребление определенных видов нутриентов может крайне негативно повлиять на здоровье и саму жизнь растущего плода", — заявила Дианн Скелли (Deanne Skelly) из университета Гриффита в Натане (Австралия).

Вместе с коллегами они открыли новую угрозу для здоровья беременных женщин и эмбрионов, наблюдая за тем, как так называемые омега-6 жиры, ненасыщенные жирные кислоты, содержащиеся в растительных маслах и майонезе, влияли на здоровье беременных крыс.

Продукты, запрещенные беременным Иллюстрация

В связи с этим ученые советуют всем беременным, особенно тем, кто ждет появления сына, избегать таких продуктов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ученые выяснили, что употребление некоторых категорий продуктов может привести к ухудшению работы мозга и возникновению депрессии.

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