Сколько будут стоить роды и как выносить здорового ребенка: интервью с главврачом киевского роддома

Какими будут тарифы на роды, что такое домашние роды под присмотром врача, почему исчезло такое понятие как "старородящая" и в каком возрасте сейчас женщины решают обзавестись детьми? А также, как получить консультацию врача, не выходя из дома? Обо всем этом OBOZREVATEL поговорил с главным врачом столичного роддома №5 Дмитрием Говсеевым.

— Дмитрий Александрович, в Минздраве обещают, что уже со следующего года за каждые роды будут перечислять деньги непосредственно роддому. Как вы считаете, хорошо это или плохо, и будут ли больше зарабатывать ваши врачи?

— Сразу скажу, что хорошо. Само понятие финансирования лечебных учреждений за койку уже устарело, и никакой бюджет это не выдержит. Я каждый день получаю сводки, сколько в Киеве было родов, сколько пустых мест, сколько мальчиков и девочек родилось. И нет такого дня, чтобы не было пустых 200-210 коек. Это минимум один роддом в столице. Для сравнения, в нашем роддоме есть 180 мест. Вот и считайте — один роддом можно вычеркнуть вообще.

Если мы будем продолжать финансировать койки, то это деньги, пущенные на ветер. Думаю, количество родов покажут — хорошо это или плохо. Если родильный дом будет пустовать, будет меньше 100 родов в год, то он не будет иметь права на существование. А тот, кто работает, кто может что-то показать, кто имеет опыт, тому будет хорошо.

Главный врач роддома №5 Дмитрий Говсеев Бигмир

— Получается, выиграют те роддома, которые выберут будущие мамы. Но многие роженицы идут в те учреждения, к которым они приписаны.

— Действительно, районирование по месту прописки существует. Но это вовсе не обязательно. Женщины приходят в тот роддом, который более известен, где они уверены, что им окажут помощь. Кроме того, у нас есть специализированные роддома, такие как наш. Мы специализируемся на помощи женщинам с экстрагенитальной патологией. Т. е. если у будущей мамы есть какое-то заболевание, она рожает у нас. И не важно, связана болезнь с эндокринологией, центральной нервной системой, ортопедией, все равно она приходит к нам, даже если не живет в Соломенском районе. У нас тут находятся не только жители района, но и со всего Киева, и даже области. Мы этим занимаемся с 1985 года, когда было принято решение о создании такого центра в столице.

Так получилось, что наша больница расположена в районе, где рядом находятся разные научно-исследовательские центры — институт хирургии им. Шалимова, институт кардиологии им. Стражеско, институт кардиохирургии им. Амосова, Охматдет недалеко. По сути, мы работаем в тесном сотрудничестве. За эти годы, помимо накопленного опыта, у нас возникла школа, которая позволяет заниматься наукой. Есть свои изобретения и открытия. Мы создали большую лабораторию, которая занимается иммунологическими проблемами. Решаем вопросы патологии беременности, вопросы, связанные с нарушением иммунной системы, ищем даже ответы на вопросы о природе рака. И это касается не только женщин.

К тому же мы готовим кадры. Ведь выпускнику медицинского университета сложно сразу прийти на работу и осознать все увиденное тут. У нас есть кафедра акушерства и гинекологии института им. Богомольца.

Конечно, врачи, которые не только хорошо выполняют свои профессиональные обязанности, но и занимаются научной работой, участвуют в конференциях, пишут научные работы, — они будут получать больше. Я считаю, что врач, которые получил высшую категорию, не должен переставать развиваться. Есть такое высказывание о спортсменах: если они начали спать в шелковых одеждах, то им сложно встать на раннюю утреннюю пробежку. Так и у нас, останавливаться нельзя.

— Скажите, а как вы относитесь к домашним родам?

— У нас уже год работает уникальная программа — домашние роды под защитой родильного дома. Мы более 20 лет наблюдали, что происходило в Киеве с родами. И бывали ситуации, когда женщины рожали дома, но все это заканчивалось плохо. В лучшем случае они успевали приехать в роддом, чтобы им помогли. А в худшем все заканчивалось печально. Мы нещадно с этим боролись, отыскивали этих домашних акушерок, тогда их никто еще не называл. Пытались представить их безграмотными, нехорошими.

Но пару лет назад, изучая статистику в мире, вдруг обнаружили, что в Нидерландах, например, по данным нескольких лет, количество домашних родов составило 20%. Тогда мы задумались, почему женщины хотят рожать дома? Ведь всегда есть риск, но мы не можем позволить себе поставить под каждым домом роженицы скорую, развернуть операционную в больнице на всякий случай и, если что-то пойдет не так, доставить ее в роддом. Это слишком дорогое удовольствие. И тогда мы решили, если "мафию" нельзя побороть, то ее нужно возглавить. Мы стали инициаторами и пригласили всех этих духовных акушерок к нам на разговор. Шли они с опаской, думали, что мы их всех хотим взять на учет. Но в процессе разговора мы многому у них научились, так же и они увидели в нас союзников, а не врагов.

Не секрет, что современные протоколы по ведению родов не всегда отвечают тому, как хочет рожать женщина. А женщина хочет рожать в ванной или в определенной позе, или просто хочет рожать в месте, которое не напоминает ей больницу. И мы пошли на эту программу. У себя организовали уже четыре палаты, которые больше напоминают квартиру. Это гидромассажная ванная, лесенки, шарики. Там нет кресел, инструментов или дыхательных аппаратов. Они находятся отдельно. По сути, с женщиной находятся близкие, акушерка и врач, который появляется только в нужный момент.

Да, с протоколом такие роды не совпадают. И многие наши доктора до сих пор не восприняли это для себя. Но они учатся принимать домашние роды. Нельзя сказать, что на такие роды стоит очередь. Но на 200 принятых за это время домашних родов, приходится всего 2% кесаревых сечений. Тогда как в разных роддомах показатель этой операции достигает 30%.

- Это дополнительная услуга и стоит денег?

- Нет, она ничего не стоит. Это обычные роды. Нужно прийти и сказать, что мы хотим домашние роды. Будущие мамы заполняют анкету, объясняют, почему они так хотят. Врачи из Киева и области приезжают к нам посмотреть, как это делается.

В мире принято три уровня родов. Первый – домашние роды, на втором уровне – роды в стационаре, по сути, это обычный роддом, и третий уровень – экстрагенетальной патологии, это как наш роддом. У себя в больнице мы сделали три уровня сразу. Бывает, женщина начинает рожать по программе домашних родов, но в процессе может перейти на другой уровень. И ей не нужно вызывать "скорую", ехать куда-то под угрозой жизни. Все тут находится на месте.

И себестоимость подобных родов мизерная. Потому что тут ничего не нужно, не надо обезболивать, потому что нету боли, применять медикаменты не нужно, потому что это естественные роды. Вода, массаж, общение – то, чего нет при обычных родах в больнице. Все домашние акушерки, которые приходили к нам, прошли подготовку, сдали экзамен, прошли медосмотр, и все у нас в штате. Это не люди с улицы.

- А вы уже подсчитывали сколько могут стоить роды, какими могут быть тарифы, по которым Нацагентство будет вам платить ?

- Конечно. Например, роды домашние, они связаны ровно с тем временем пребывания врача возле женщины. И все! Мы можем провести трое домашних родов и уложиться в один тариф. Все зависит от способа родоразрешения. Одни роды могут стоить 2 тысячи гривен, другие – 5, а третьи могут весь бюджет съесть. Например, у нас принимают многоплодные роды. Только в конце года мы уже приняли двое родов тройняшек. Это дорого, и не столько сами роды, сколько выхаживание таких детей, они ведь все 7-месячные и даже меньше.

- У вас еще есть такая услуга как телемедицина. Будущая мама может дистанционно у вас проконсультироваться, с помощью планшетка, компьютера. Пользуется услуга спросом?

- Да, есть такое. Пока мы запустили эту программу только для жителей нашего района. Мы исходили из того, что не может профессор провести консультацию для всех. Это все занимает время, создает очередь, а значит и недовольство. Мы решили, что нужно приблизить женщину к врачу. Достаточно обычного смартфона, планшета и вебкамеры и, пожалуйста, консультируйтесь. Конечно, трудно провести гинекологический осмотр на расстоянии. Но увидеть данные лабораторных исследований, оценить их, можно.

К тому же, в ближайшее время мы запустим новый проект. Мы сделаем возможным дистанционное наблюдение за состоянием плода. Это очень важно для беременных в третьем триместре. Когда женщина прислушивается, хорошее ли шевеление у ее ребенка, что-то он сегодня затих, надо сходить к врачу. Так вот не надо ходить в женскую консультацию, достаточно взять у нас прибор, самой найти сердцебиение ребенка, приставить аппарат, и он сам переведет информацию в цифровую запись. И через смартфон передаст данные врачу. Сама будущая мама может появиться уже только на роды.

- Сейчас молодые мамы жалуются, что не могут сразу после родов получить обещанные бэби-боксы. Они рассчитаны на малышей до месяца, а получают их спустя 3-4 недели, и не в роддоме, как было обещано. Скажите, как у вас обстоят дела с бэби-боксами?

- Сначала действительно были проблемы. Но сейчас у нас есть хороший запас бэби-боксов, мы работаем в содружестве с социальной службой района. В этом месяце все мамы вовремя их получили.

- Что вы думаете по поводу суррогатного материнства? Сейчас в интернете молодые женщины в открытую предлагают свои услуги по вынашиванию чужих детей.

- Я негативно отношусь. Одно дело, если мы говорим о женщине с реальным бесплодием, которые не могут иметь детей, может, у них была операция, и нет у них органа. Тогда тут понятно. Но есть же группа женщин, которым просто некогда вынашивать ребенка, которые заняты в бизнесе. И если откровенно, почему женщины идут на то, чтобы стать суррогатной мамой и вынашивать чужого ребенка? Потому что они достаточно неимущие.

И несмотря на то, что я доцент, заслуженный врач, занимаюсь наукой, я все равно считаю, что вынашивание беременности это не только уровень взаимоотношений двух организмов. Все равно что-то существует на уровне подсознания, души. И эта суррогатная мама не любит ребенка с самого первого дня, ну, не любят они их, потому что для них это просто способ выживания. Я слышал как-то разговор между двумя суррогатными мамами, они обсуждали, что скорее бы родить и избавиться от этого ребенка, забрать деньги и куда-то поехать.

Есть еще один момент. Существует диабет второго типа, нарушение толерантности глюкозы. Болезни еще нет, но уже нарушен обмен глюкозы. Женщины, которые предлагают себя в качестве суррогатных матерей, здоровы, они проходят тесты, все хорошо. Но когда произошла подсадка эмбриона, и началось вынашивание ребенка, ее поджелудочная железа и те органы, которые задействованы в этом обмене, они не выдерживают нагрузки и могут давать сбой. И к сожалению, чем дальше, тем больше у нас детей, рожденных суррогатными матерями с признаками диабетической фетопатии. Т.е. нарушения обнаруживаются уже у плода. А как потом объяснить этому ребенку, у которого два здоровых родителя, почему у него сахарный диабет? Это только маленький пример. Это явление получило массовый характер.

И конечно, это становится бизнесом как для мам, так и для тех, кто стоит за этим. Поэтому я бы хотел сказать женщинам, что ничто не заменит маму, ее молока, ее любви. Никогда, никакая суррогатная мать, даже самая лучшая, не заменит маму. Если есть хоть какая-то возможность самим рожать, то ее нужно использовать. Сейчас медицинская технология шагнула вперед, и говорить, что проблема бесплодия тотальная – нельзя.

- Что сейчас происходит с рождаемостью? Последние события почти пяти лет, я, имею ввиду события на востоке страны, экономические проблемы, они отразились на уровне рождаемости?

- По данным нашего роддома, у нас стало на 10% больше родов. И дело не только в том, что это Киев. Сюда, конечно, тоже едут, чтобы получить качественную медицинскую помощь. Переселенцев тоже много. Но хочу сказать, что рост идет. Поэтому когда у нас перестанут считать койки, а начнут платить по конечному результату, вот тогда мы покажем результат, кто мы и кто остальные. И станет вопрос, нужно ли нам такое количество роддомов в столице.

- За последние 10-20 лет изменился ли возраст женщин, которые решают стать мамами?

- Да, сместился в более старший возраст. Идет более осознанное материнство. Если раньше считали, что нужно быстренько выйти замуж, забеременеть, а потом уже становиться на ноги, то сейчас нет. На первом месте образование, опыт, финансовая стабильность. Потому что женщины сейчас меньше рассчитывают на своих спутников, больше рассчитывают на себя. А в 24 года вряд ли будешь на себя рассчитывать, больше на маму с папой. Поэтому возраст смещается.

Если раньше мы писали, что женщине 27 лет и первая беременность – она старородящая, то мне до сих пор за это стыдно. Сегодня нет такого термина. И в 42, и в 48 женщины рожают, и мы даже такого слова не произносим. Да, в этой возрастной группе больше проблем генетического плана. Но это можно увидеть, и решить вынашивать ли ребенка. И не каждая генетическая проблема сегодня является таковой, что нужно избавляться от ребенка. Изменилось отношение общества к детям с синдромом Дауна, стало намного более толерантным.

- За рубежом существует скрининг, который способен выявить генетические, наследственные, даже психиатрические болезни заранее. Есть ли такое у нас?

- Да, есть. Мы проводим первый скрининг в 11-13 недель. На три основные заболевания, включая болезнь Дауна. По желанию женщины, можно сделать и на все болезни. Второй этап в 18-20 недель. Также женщине можно провести анализ по ее крови. Потому что в крови находятся и частички плода, специалисты находят эти клетки и ставят диагноз. Есть пункция плодного пузыря, который позволит поставить окончательный диагноз. Для тех, у кого в семье есть наследственные заболевания, это важно. Думаю, в ближайшее время и за бюджетные деньги будет возможно это сделать.

- Скажите, а за вторым, третьем ребенком сейчас чаще приходят?

- Приходят. Правда, могу сказать только по нашему роддому, но у нас за последнее время ничего не изменилось в этом плане. Другое дело, что стало больше кесаревых сечений. Дело в том, что изменились протоколы, они стали агрессивны. Они делают невозможны принятие родов в тазовом прилежании. Все женщины оперируются, хотя всегда это было акушерским искусством. Да, считается, что такие роды более травматичны для ребенка. Но если мы перейдем из акушерства как искусства в хирургию, то у нас будет не только 30, у нас будет более 50% кесаревых сечений. Самое главное, что оно не меняет процент проблемных детей. Мы только женщину подвергаем большей опасности кровотечения, осложнения при повторном кесаревом. Повышение квалификации, тренинги, воркшопы – и доктора прекрасно принимают роды.

- Многие специалисты говорят, что современные девочки рано вступают в половые связи. Как это отражается на здоровье будущих мам?

- Может, 10 лет назад я отвечал бы по-другому. Но сейчас скажу: а так ли это уж плохо? Давайте откровенно, в Советском Союзе женщина выходила замуж и только после этого узнавала о том, что, оказывается, существует другая жизнь. Не знали, не ведали, и сколько семей разрушалось после этого. Ну не подходят они друг другу. И получались либо внебрачные отношения, либо разводы, неполные семьи, страдали дети.

То, что наши дети сегодня в этих вопросах грамотнее, чем мы, так слава богу. Рассматривать нужно не вопрос внебрачных отношений, а вопрос как защитить их от заболеваний, связанных с этим. Например, девочек нужно защитить от вируса папилломы, который вызывает потом рак шейки матки, для этого есть вакцины. Когда девочка начинает сама интересоваться своим здоровьем и сама, без мамы, идет к врачу – вот это надо приветствовать. У них своя жизнь, они сами этому научатся. В природе нет ограничений, когда вступать в половые связи, а что мы так далеко ушли?

Убежден, что современная молодежь вступает в брак, попробовав многое. И брак у них будет более осознанным. Это мое мнение. Молодежь, которая имеет собственный сексуальный опыт, лучше, чем старшие женщины, для которых разговор о сексе вызывает стыд и ступор.