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/Гинекология

Осторожно, ПМС! Названы продукты-спасители от перепадов настроения у женщин

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Около 75% всех женщин страдает от неприятных симптомов предменструального синдрома (ПМС), избавиться от которых может помочь добавка магния в рацион.

Как пишет Российская газета со ссылкой на Food.news, результаты нескольких исследований доказали связь между ежедневным приемом препаратов магния и уменьшением боли в груди, тяги к сахару, профилактикой увеличения веса, головных болей и сильной нервозности.

Кроме того, магний может положительно влиять на работу нервной системы, снижая активность связанных с чувством страха или тревоги нейронов, что способствует расслаблению и хорошему сну.

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Издание также назвало продукты питания, которые могут стать альтернативным источником магния, кроме медицинских препаратов:

  • листовая зелень (шпинат, руккола);

  • капуста;

  • орехи (кешью, миндаль, тыквенные семечки);

  • черные бобы;

  • авокадо.

руккола

руккола

greenmarket.com.ua

бобы

бобы

xcook.info

орехи

орехи

agronews.ua

авокадо

авокадо

vladtime.ru

При регулярном употреблении этих продуктов улучшение можно наблюдать через два месяца. Однако результативность зависит от тяжести ПМС и рациона в целом.

Ранее OBOZREVATEL писал, как гормоны влияют на женский мозг, улучшая умственную активность.

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Лопатина Юля
Лопатина Юля
Cпaсибo томy, кто пoкaзaл мнe этот пpекpacный сaйт w︁w︁w︁.︁d︁i︁f︁i︁m︁a︁s︁.︁c︁o︁m︁/︁hbb65dm Прoстo пpойдя пpоcтoй опрoс получила пoчти пoлyгoдoвую зapплaтy)) Пользyйтеcь, пока еще eсть возмoжноcть=)
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