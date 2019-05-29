Осторожно, ПМС! Названы продукты-спасители от перепадов настроения у женщин

Около 75% всех женщин страдает от неприятных симптомов предменструального синдрома (ПМС), избавиться от которых может помочь добавка магния в рацион.

Как пишет Российская газета со ссылкой на Food.news, результаты нескольких исследований доказали связь между ежедневным приемом препаратов магния и уменьшением боли в груди, тяги к сахару, профилактикой увеличения веса, головных болей и сильной нервозности.

Кроме того, магний может положительно влиять на работу нервной системы, снижая активность связанных с чувством страха или тревоги нейронов, что способствует расслаблению и хорошему сну.

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Издание также назвало продукты питания, которые могут стать альтернативным источником магния, кроме медицинских препаратов:

листовая зелень (шпинат, руккола);

капуста;

орехи (кешью, миндаль, тыквенные семечки);

черные бобы;

авокадо.

руккола greenmarket.com.ua

бобы xcook.info

орехи agronews.ua

авокадо vladtime.ru

При регулярном употреблении этих продуктов улучшение можно наблюдать через два месяца. Однако результативность зависит от тяжести ПМС и рациона в целом.

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