Осторожно, ПМС! Названы продукты-спасители от перепадов настроения у женщин

Около 75% всех женщин страдает от неприятных симптомов предменструального синдрома (ПМС), избавиться от которых может помочь добавка магния в рацион.
Как пишет Российская газета со ссылкой на Food.news, результаты нескольких исследований доказали связь между ежедневным приемом препаратов магния и уменьшением боли в груди, тяги к сахару, профилактикой увеличения веса, головных болей и сильной нервозности.
Кроме того, магний может положительно влиять на работу нервной системы, снижая активность связанных с чувством страха или тревоги нейронов, что способствует расслаблению и хорошему сну.
Издание также назвало продукты питания, которые могут стать альтернативным источником магния, кроме медицинских препаратов:
листовая зелень (шпинат, руккола);
капуста;
орехи (кешью, миндаль, тыквенные семечки);
черные бобы;
авокадо.
руккола
greenmarket.com.ua
бобы
xcook.info
орехи
agronews.ua
авокадо
vladtime.ru
При регулярном употреблении этих продуктов улучшение можно наблюдать через два месяца. Однако результативность зависит от тяжести ПМС и рациона в целом.
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