Этот вопрос интересует многие пары, в особенности, может ли секс во время беременности способствовать развитию каких-либо заболеваний.

Итак.

Секс во время менструации может способствовать возникновению эндометриоза? Нет.

Теория про ретроградный (обратный) заброс менструальной крови уже давно не работает, потому как у абсолютного большинства женщин во время менструации можно обнаружить менструальную кровь в брюшной полости, это нормально, но эндометриоз возникает только у некоторых.

Эндометриоз связывают с генетической предрасположенностью, с особенностью работы иммунной системы, когда "защитные" клетки по каким-то причинам не уничтожают клетки эндометрия, они приживаются в нетипичном для них месте и начинают там активно размножаться и функционировать и т.д. Теорий много, но секс во время менструации к эндометриозу не имеет никакого отношения.

Секс во время менструации может способствовать возникновению воспалительных заболеваний? И да, и нет.

Во время менструации действительно больше шансов заразиться ВИЧ и другими инфекциями, передающимися половым путем (ИППП). Кровь является хорошей питательной средой и создает благоприятные условия для внедрения патогенных микроорганизмов, поэтому, если вы достоверно НЕ знаете о наличии/отсутствии у своего полового партнера ИППП, всегда используйте презерватив, тем более, если занимаетесь сексом во время месячных.

Почему во время менструации секса хочется больше?

Зреющий доминантный фолликул вырабатывает эстрогены, которые побуждают нас активно размножаться. Яйцеклетка не должна пропасть даром, в этом месяце непременно должна наступить беременность, и наша репродуктивная система делает для этого все возможное. После овуляции желание, как правило, угасает, это нормально.