Во время менструации может наступить беременность?

Нет, во время менструации беременность наступить не может, эндометрий отторгается (плодному яйцу некуда прикрепиться), доминантный фолликул еще не созрел, овуляции еще не было, НО.

После эякуляции сперматозоиды могут сохранять свою жизнеспособность в полости матки до 5-7 дней. Если, предположим, у вас был половой контакт на 3-5 день месячных, добавим еще 5 дней жизни сперматозоидов и получим 8-10 день цикла, на который у некоторых женщин происходит овуляция, яйцеклетка выходит, а ее уже поджидают те самые пятидневные сперматозоиды и у вас наступает беременность.

А если я узнала о беременности сразу после менструации, значит она наступила во время неё? Могут ли во время беременности идти месячные? ⠀

Нет, не могут, и беременность наступить не может. НО, возможен такой вариант.

У вас наступила беременность ДО менструации. При этом в те самые дни, когда у вас должна прийти очередная менструация, у вас появляются кровянистые выделения, и вы думаете, что это месячные.

С чем в этом случае они на самом деле связаны?

У 25% женщин есть кровянистые выделения в ранние сроки беременности.

Чаще всего они связаны с угрожающим выкидышем и, как бы страшно это не звучало, но, как правило, это не опасно, проходит самостоятельно, лечения не требует, потому что эффективного лечения по спасению беременности не существует.⠀

Кровянистые выделения также могут быть по причине:

Внематочной беременности;

Пузырного заноса;

Самопроизвольном полном или неполном выкидыше;

Это может быть имплантационное кровотечение.

Поэтому, если у вас были незащищенные половые контакты и вы знаете, что у вас может быть беременность, поможет ее исключить с вероятностью 100% анализ крови на общий В-ХГЧ!

В сомнительных случаях покажитесь врачу.

Вот и все.