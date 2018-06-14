Секс во время беременности: когда можно, когда нельзя

Секс в отношениях влюбленных – очень важная составляющая. Потому, когда наступает беременность, будущих родителей очень волнует, можно ли вступать в близость или нужно ждать, пока малыш не появится на свет.

MEDOBOZ подготовил для вас ответы на главные вопросы о сексе во время беременности. Читайте и развеивайте все сомнения.

Безопасно ли заниматься сексом во время беременности?

Большинство женщин, у которых нормально протекает беременность, могут продолжать заниматься сексом практически до самых родов. Однако есть некоторые обстоятельства, при которых может потребоваться изменить вашу активность и воздерживаться от секса в течение определенного периода.

Чаще всего врач сам скажет о необходимости отказаться от секса, если он противопоказан в меру особенностей течения беременности. Но при желании лучше переспросить.

Не вредит ли секс во время беременности ребенку?

Нет, ребенок не пострадает, когда беременная и ее партнер занимаются любовью. Его защищают амниотический мешок и сильные мышцы матки, в придачу толстая слизистая оболочка, которая закрывает шейку матки, помогает защитить его еще и от вероятных инфекций.

Может ли секс спровоцировать проблемы с беременностью?

Нет, если у вас нормально протекает беременность, рисков никаких. То есть, ни сексуальное возбуждение, ни оргазм не могут спровоцировать схватки, выкидыш или другие проблемы с беременностью.

Вместе с тем в результате оргазма могут случиться легкие сокращения матки. Они обычно являются временными, безболезненными и безвредными.

Изменятся ли ощущения во время секса?

Чаще всего ощущения во время секса при беременности отличаются о тех, которые вы испытывали – все связано с многочленными изменениями в организме как на физиологическом уровне, так и на эмоциональном.

Многие женщины говорят, что секс при беременности стал намного ярче и приятнее. Это связано с увеличением кровообращения в области таза может вызвать увлажнение половых органов на фоне без того усилившейся чувствительности.

Какие симптомы должны насторожить?

Как уже говорилось, нормально ощущать легкие судороги во время или сразу после полового акта или оргазма. Но если они не исчезают через несколько минут или если есть боль или кровотечение после секса, позвоните своему врачу.

И вообще, не стесняйтесь говорить со своим врачом каждый раз, когда у вас есть какие-либо вопросы или опасения по поводу всего, что связанно с вашей беременностью.

Также читайте на MEDOBOZ, как избавиться от боли в спине при беременности.