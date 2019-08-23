Секс не можно, а нужно: Супрун развенчала главные женские мифы

И. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун рассказала украинкам о природе менструальных болей и дала советы, как женщины могут их облегчить.

Соответствующий пост разместила она на своей странице в Facebook.

По словам Супрун, болезненные месячные врачи называют дисменореей, и они, по разным данным, характерны для 42-95% женщин. Отмечается, что дисменорею разделяют на первичную и вторичную, и от этого зависит способ управления ею.

Как избавиться от менструальных болей uaua.info

"В таком случае живите болит каждый раз – с самого начала менструаций, то есть с подросткового возраста", – объяснила она природу первичных болей.

Супрун рассказала, как облегчить первичную дисменорею, а то и вовсе от нее избавиться: "Эффективными являются нестероидные противовоспалительные препараты, которые мешают образованию простагландинов (ацетилсалициловая кислота, ибупрофен, мефенаминовая кислота) и обезболивающие (парацетамол)".

Также, по словам чиновницы, помочь могут комплексные гормональные контрацептивы и гормональная терапия в низких дозах.

"Вторичная дисменорея встречается в 10% женщин с болезненными месячными. Она развивается после 25-30 лет или по крайней мере после начала половой жизни", – продолжила Супрун.

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"Вторичная дисменорея не совпадает полностью с менструацией, а частично перекрывается. При этом тошноты, слабости, как при первичной, может не быть", – добавила она.

Такие боли лечат оральными комбинированными контрацептивами или иными формами гормональных контрацептивов, операционными вмешательствами, антибиотиками в случае инфекции, и в особо тяжелых случаях – удалением матки.

Кроме того Супрун дала еще несколько советов женщинам. По ее рекомендациям, уменьшить боль могут потребление меньшего количества кофе и большего орехов, рыбы и фруктов, а также рождение ребенка.

При этом чиновница развенчала сразу несколько популярных среди женщин мифов. Она посоветовала ни в коем случае не терпеть боли, а также заниматься сексом и мастурбацией во время месячных.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Супрун рассказала, как побороть стрессовое состояние.

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