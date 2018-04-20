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Гинекология

Растут усы, женщины толстеют: известный врач раскрыла тайны контрацепции

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Прием гормональных контрацептивов не станет причиной набора веса или появившихся усов. Об этом по просьбе исполняющей обязанности министра здравоохранения Ульяны Супрун рассказала известный акушер-гинеколог Наталия Лелюх.

Вместо мнимого вреда, женщина может даже получить "бонусные" эффекты: нормализовать ритм менструаций, уменьшить менструальные кровопотери и боль, уменьшить или полностью избавиться от ПМС, улучшить состояние кожи.

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Так что при приеме гормональной контрацепции не вырастут усы и не прибавится вес, особенно если при этом рационально питаться и иметь достаточную физическую активность.

Единственное, что стоит помнить, что препараты КОК не могут защитить от инфекций, которые передаются половым путем, и о том, что за их назначением отправляться стоит к врачу, а не на форумы или к фармацевту.

Лелюх также предупредила, что гормональные контрацептивы противопоказаны курящим женщинам из-за риска тромбоза, и напомнила о необходимости сделать УЗИ молочной железы перед применением препарата.

Ранее "МедОбоз" рассказывал, почему гормональные контрацептивы вредны курильщицам.

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Советы врачей
Персоны
Наталья ЛелюхУльяна Супрун
Объект
здоровье
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