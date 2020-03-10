Ранняя менопауза: врач подсказала, как ее отсрочить

Менопауза – неизбежный и пугающий период в жизни каждой женщины. У кого-то он наступает раньше, у кого-то – позже, но каждой хочется "отсрочить" его как можно больше.

"У большинства женщин менопауза наступает в возрасте 45-55 лет. Это норма. Однако примерно у 10% женщин в западных странах имеет место ранняя менопауза в 40-44 года, а у 1% – преждевременная (преждевременное истощение яичников) – до 40 лет", – рассказывает эндокринолог Марина Берковская.

"На вопрос, как отсрочить наступление менопаузы, достоверного ответа до сих пор нет, однако мы точно знаем, что ряд факторов может ее приблизить, например, операции на яичниках, аутоиммунное поражение, инфекции, облучение, курение, синдром хрупкой Х-хромосомы. Кроме того, значение имеет генетическая предрасположенность, поэтому хорошо бы узнать, в каком возрасте закончились менструации у ваших мам и бабушек", – отметила врач.

По ее словам, недавнее крупное исследование показало, что беременности и периоды лактации связаны со снижением риска ранней менопаузы. "Следует отметить, что обратная ассоциация паритета (т.е. количества родов) с риском ранней менопаузы была показана и раньше, однако большинство исследований, посвященных этому вопросу, являлись поперечными и ретроспективными (т.е. у женщин просто собиралась информация о том, сколько у них было родов и ГВ и когда наступила менопауза)", – отметила Берковская.

Менопауза неизбежна, но отсрочить ее можно Рамблер

Она подчеркнула, что такие исследования имеют одно важное ограничение: если связанное с возрастом снижение жизнеспособных ооцитов приводит к снижению паритета из-за более низкой фертильности, а также более ранних сроков менопаузы, результаты этих работ могут быть предвзятыми из-за обратной причинно-следственной связи. Преимущество нового исследования в том, что оно проспективное, то есть с наблюдением вперед.

"В нем приняло участие 108 887 женщин, в предменопаузе, которых наблюдали с 1989 по 2009 г, каждые 2 года регистрируя информацию о беременностях, лактации, времени и причинах прекращении менструаций. Параллельно собиралась информация о факторах, которые потенциально могли повлиять на исход: возраст, курение, ИМТ, потребление растительного белка, витамина D, молочных продуктов, бесплодии. И по данным проведенного исследования, количество родов и длительность грудного вскармливания были связаны со значимым снижением риска ранней менопаузы (до 45 лет)", – рассказала эндокринолог, добавив, что особенно это касалось именно лактации.

В частности, женщины, которые кормили грудью в течение 25 месяцев и больше, имели намного меньше рисков ранней менопаузы, по сравнению с женщинами, которые кормили грудью меньше одного месяца. Авторы исследования связали это с тем, что лактация подавляет овуляцию и тем самым замедляет истощение пула фолликулов.

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