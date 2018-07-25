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Ольга Белоконь
Ольга Белоконь
Акушер-гинеколог, врач-блогерВсе статьи автора

Прогестерон при беременности: как правильно отменять

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Как правильно отменить препараты прогестерона, которые в 99 случаях из 100 во время беременности назначаются абсолютно без показаний и надобности.

Существует ли схема отмены?

Нет. Не существует, препарат просто отменяется и все.

Постепенное снижение дозы, "плавные" схемы отмены - это пережитки медицины прошлого века.

Да, после отмены могут быть незначительные и непродолжительные кровянистые выделения, которые очень быстро самостоятельно проходят и не влияют на течение беременности, чаще всего они возникают у тех женщин, которые принимали огромные дозы гормонов.

Не отменяйте препараты прогестерона самостоятельно, проконсультируйтесь со своим лечащим врачом и знайте, что схем отмены не существует.

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Автор
Ольга БелоконьОльга Белоконь
Тема
женское здоровье
Объекты
здоровьелекарстваСоветы врача беременность
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