Как правильно отменить препараты прогестерона, которые в 99 случаях из 100 во время беременности назначаются абсолютно без показаний и надобности.

Существует ли схема отмены?

Нет. Не существует, препарат просто отменяется и все.

Постепенное снижение дозы, "плавные" схемы отмены - это пережитки медицины прошлого века.

Да, после отмены могут быть незначительные и непродолжительные кровянистые выделения, которые очень быстро самостоятельно проходят и не влияют на течение беременности, чаще всего они возникают у тех женщин, которые принимали огромные дозы гормонов.

Не отменяйте препараты прогестерона самостоятельно, проконсультируйтесь со своим лечащим врачом и знайте, что схем отмены не существует.