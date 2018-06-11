"Мне не хватает прогестерона, поэтому я не могу забеременеть?"

Начну с моей любимой цитаты (Opinion ASRM, 2015) "Несмотря на то, что прогестерон имеет важное значение для имплантации и раннего эмбрионального развития, дефицит прогестерона НЕ является независимой причиной бесплодия".

Дальше, о чем нам говорит анализ на прогестерон?

Здесь все очень просто и очень логично.

Если вы хотите, чтоб на дереве были груши, то для начала нужно посадить дерево, с неба ж они не падают? Я мастер примеров, знаю, но мне кажется, это облегчит понимание процесса выработки прогестерона в нашем организме.

Как вырабатывается прогестерон?

Преимущественно желтым телом яичника.

Что такое желтое тело?

Это то, что образуется в яичнике на месте лопнувшего фолликула. То есть, желтое тело появляется после овуляции. Овуляция первична, желтое тело вторично. Овуляция - это дерево, желтое тело – груши.

Во всем мире анализ на прогестерон проводится именно для того, чтобы выяснить происходит ли у женщины овуляция.

Если по результатам анализов у вас прогестерон низкий, то в 99% случаев из 100% ваши циклы ановуляторные. Нет овуляции - нет желтого тела и, конечно, прогестерон будет низкий, откуда ему взяться?

Теперь ещё один немаловажный нюанс.

Во-первых, исследование прогестерона необходимо проводить на 6-7 ДЕНЬ ПОСЛЕ предполагаемой ОВУЛЯЦИИ.

Во-вторых, секреция прогестерона в кровь происходит в импульсном режиме. В течение 90 минут может быть ВОСЬМИКРАТНОЕ ИЗМЕНЕНИЕ ЕГО УРОВНЯ. Поэтому рекомендуется делать этот анализ трехкратно в среднюю лютеиновую фазу и как минимум в трёх менструальных циклах. Однократное случайное определение гормона в крови не является критерием для постановки какого-либо диагноза и вообще ни о чем не говорит.

На сегодняшний день в мире НЕ ОПРЕДЕЛЁН МИНИМАЛЬНО НЕОБХОДИМЫЙ уровень прогестерона, который будет определять фертильность женщины. Его дефицит не является независимым фактором бесплодия.

Мало прогестерона? Не надо глотать дюфастон, надо понимать, что причиной этого чаще всего является ановуляция и разбираться, почему она не происходит.