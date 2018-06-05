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Ольга Белоконь
Ольга Белоконь
Акушер-гинеколог, врач-блогерВсе статьи автора

Про "жир", гормоны и менструации

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Сегодня про "жир", гормоны и менструации.

Ваш вес должен быть идеальным (ИМТ 19-25).

ДЕФИЦИТ веса, как по мне, ещё хуже избытка, с ним сложнее справиться, сегодня о нем.

Жировая ткань является источником гормонов!

Основной гормон, производимый адипоцитами - это лептин.

Он передает информацию об адекватности энергетических запасов в организме в мозг и другие органы.

Лептин влияет на активность выработки гонадотропин-рилизинг гормона (GnRH), это сигнал наличия метаболического топлива.

Лептин является одним из самых важных гормонов, который необходим для нормального функционирования репродуктивной системы и полового созревания.

Менструации начинаются и продолжаются при достаточном запасе жировой ткани в организме девочки.

Сейчас набирает обороты такое заболевание, как орторексия - навязчивый невроз правильного питания. Это становится реальной, довольно серьезной физической и, самое главное, психической проблемой.

Не существует никакого специального "целебного" питания при гинекологических заболеваниях: СПКЯ, эндометриоз, миома матки, бесплодие и пр.

Есть принципы здорового питания для всех людей, есть специальные при некоторых заболеваниях (диабет, целиакия, при аутизме - может быть полезным исключить глютен из рациона и пр.).

Женщина - существо впечатлительное. Начитавшись всего подряд, резко ограничивает колоссальное количество продуктов в своем рационе.

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Автор
Ольга БелоконьОльга Белоконь
Тема
женское здоровье
Объекты
здоровьепитание
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