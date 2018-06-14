Сегодня очень кратко о кольпоскопии и любимом подходе многих врачей - при НОРМАЛЬНОЙ цитологии и/или кольпоскопии/биопсии утверждать: "Не хотите рака? Я на глаз вижу Вашу страшную эрозию, тут срочно надо прижигать".

Для того чтобы разобраться с кольпоскопией, кому и когда она показана, повторюсь ещё раз кратко о правильной последовательности обследования шейки матки.

Единственный принятый скрининг заболеваний шейки матки во всем мире, позволяющий нам выявить/исключить предраковые состояния, является ПАП-тест (цитологическое исследование, мазок) + тестирование на ВПЧ.

Пришли на плановый осмотр к гинекологу, сделали ПАП-тест+тестирование на ВПЧ 16,18 типов, получили результат. Возможные варианты:

Нормальный результат - приходим повторно через 1/3/5 лет (зависит от возраста, анамнеза и различий в рекомендациях разных стран);

Ненормальный результат - делаем кольпоскопию (за некоторыми исключениями, когда она не проводится).

Теперь о кольпоскопии.

Используется тогда, когда выявлены отклонения по результатам проведённого ПАП-теста. Уловили суть? ПАП-тест НЕ нормальный - делаем кольпоскопию.

Она позволяет нам увидеть эпителий шейки матки под многократным увеличением. Злокачественный, предраковый, изменённый эпителий внешне имеет свои особенности, из таких подозрительных участков прямо во время процедуры кольпоскопии можно взять биопсию. Биопсия, во-первых, позволяет нам абсолютно точно определиться с диагнозом, во-вторых, выбрать метод лечения.

Может ли кольпоскопия проводиться первично без ПАП-теста?

Может. Если видны серьёзные макроскопические изменения шейки матки или второй вариант, если по каким-то причинам сделать ПАП-тест невозможно. И даже в этом случае во время кольпоскопии делается ПАП-тест или проводится биопсия.

Также кольпоскопия может быть проведена при:

наличии кондилом на шейке матки;

полипах цервикального канала;

кровянистых выделениях из влагалища;

цервицитах (воспалении шейки матки);

кольпоскопия вульвы или ануса, при наличии каких-либо изменений в этих областях;

для проверки результатов лечения (после абляции, конизации шейки матки и пр.).

Делать выводы только лишь исходя из данных кольпоскопии или ещё хуже того - только лишь по обычному гинекологическому осмотру в зеркалах и сразу агитировать проводить лечение шейки - в корне неправильно. Должен быть весь перечень обследований и обоснованные рекомендации.

Итак, запоминаем ещё раз последовательность:

ПАП-тест (за очень редким исключением кольпоскопия). При его отклонениях кольпоскопия без или с биопсией. Лечим или наблюдаем за шейкой в зависимости от результатов кольпоскопии/биопсии.

Никакая эрозия не должна "прижигаться" или "замораживаться", если нормальная цитология/кольпоскопия/биопсия. А ещё не должны любые выявленные изменения на шейке называться "эрозией", потому как в 95% случаев ее там и близко нет.

Когда же все-таки нужно/не нужно лечить шейку напишу отдельным постом, но сразу скажу, что эрозии как самостоятельного заболевания в этом списке нет.