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Ольга Белоконь
Ольга Белоконь
Акушер-гинеколог, врач-блогерВсе статьи автора

Препараты для беременных: плохие и хорошие

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Обещанный разбор.

К нужным и безопасным препаратам во время беременности относятся:

  • Витамины и витамино-минеральные комплексы.

  • Препараты железа (Гино-Тардеферон, Мальтофер, Ферро-Фольгамма и пр.)могут применяться по показаниям, все они безопасны.

  • Антибиотики, противомикробные и противогрибковые, противовирусные препараты (Амоксициклин, Амоксиклав, Клотримазол, Метронидазол, Пимафуцин и пр.) могут использоваться по показаниям.

  • Кто-то писал о приеме Валацикловира по поводу генитального герпеса. Можно, но преимущество отдается Ацикловиру, как наиболее безопасному и изученному.

  • Ацетилсалициловая кислота (Аспирин, Кардиомагнил, Тромбо АСС) могут использоваться с целью ранней профилактики преэклампсии и при установленном до беременности антифосфолипидном синдроме.

  • Препараты, "разжижающие" кровь (Фраксипарин, Клексан и пр.) - могут использоваться по показаниям

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Гормоны

1. Прогестерон оказался самым назначаемым препаратом. Может использоваться по показаниям, но зачастую их нет, печаль печальная.

2. L-тироксин (Эутирокс) используется при гипотиреозе и АИТ.

3.Метилпреднизолон, Метипред, Дексаметазон, Бетаметазон - могут использоваться во время беременности: при угрозе преждевременных родов для "раскрытия" легких у ребенка после родов (профилактика РДС): установленной врожденной дисфункции коры надпочечников до беременности; при некоторых сопутствующих заболеваниях у мамы (тяжелая БА, например).

4. Эстрогены (Дивигель, Прогинова) - могут использоваться при ЭКО строго до 10 недель беременности.

Препараты для токолиза, лечения высокого артериального давления, ферментные препараты, антациды, слабительные, сорбенты - могут использоваться по показаниям. Среди них были Гинипрал, Допегит, Дюфалак, Креон, Омепразол, Нифедипин, Магния сульфат, Церукал, Уголь активированный и пр.

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Что относится к эффективным препаратам, но не используется во время беременности:

- Туринал ( уже много лет исключен из акушерства);

- Клостилбегит;

- Достинекс (только если есть растущая пролактинома);

Очень популярными оказались препараты магния (Магникум, Магне В6, Магникор, Магнелис и пр.) Безобидные, но доказанной эффективности препараты магния во время беременности не имеют.

Неэффективные препараты

Они в принципе не могут быть рекомендованы обычным людям, не то, что беременным. Часто в их составе сплошной "натурэль" ( экстрат зеленого чая, розмарина, золототысячника и т.д), они заявлены, как препараты улучшающие "что-то": гормональный фон, кровообращение, стенки сосудов, функцию печени, почек.

Это препараты с недоказанной эффективностью, действующие как плацебо. 99% из них назначаются беременным исключительно в странах СНГ. И не для улучшения здоровья беременных, а для получения прибыли фармакологическими компаниями и/ или самими врачами. У многих из них не изучена безопасность приема во время беременности.

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Среди них: Актовегин, Тивортин, Вибрукол, Вобензим, Курантил, Гепабене, Канефрон, Кренфорс, Уроваксом, Фитозолин, Седосен, Хофитол, Флебодиа, Эссенциале, Цикло 3 Форт, Цитофлавин, Глицин, Младомастон.

Иммуностимуляторы – неэффективные и потенциально опасные средства. Возможно они способны вызывать аутоиммунные и онкологические заболевания.

Используются за рубежом крайне редко и по строгим показаниям (ВИЧ, гепатит С, раковые заболевания). Не используются у условно здоровых людей и тем более у беременных.

Среди них были: Виферон, Генферон, Протефлазид, Циклоферон, Лаферобион, Назоферон.

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Ольга БелоконьОльга Белоконь
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Источник:Ольга Белоконь
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