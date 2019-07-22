Потеряла много крови: контрацептивы чуть не убили жительницу Португалии

Медики из Португалии провели срочную операцию женщине, чтобы удалить противозачаточный имплант из ее легкого.

Перемещение изделия, высвобождающего гормоны, по телу вызвало маточное кровотечение, которое длилось в течение трех месяцев, сообщает Daily Mail.

Женщина пользовалась средством контрацепции восем лет, прежде чем появились первые признаки нарушений в ее организме.

Боль внизу живота pixabay.com

При первичном осмотре врачи не смогли обнаружить имплант (маленький жесткий стержень) в плече пациентки. Однако с помощью компьютерной томографии он был выявлен в ее груди – в нижней части левого легкого.

Специалисты предположили, что устройство могло сместиться с места в руке и по венам и артериям попасть в легкие. Они также отметили, что фактором риска подобной миграции являются методы размещения изделия.

Противозачаточный имплант переместился из руки в легкое dailymail.co.uk

Противозачаточный имплант переместился из руки в легкое dailymail.co.uk

Как писал MedOboz, ранее проведенные исследования показали, что новый контрацептив в виде влагалищного кольца защищает от беременности на срок до года.

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