Главная Новости
МоваЯзык
Кияни Видео
По препаратам
  • По статьям
  • По врачам
  • По препаратам
  • По болезням
  • По симптомам
  • По анализам
  • По действующим веществам
  • По производителям
Например: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/ Блоги - Гинекология

Ольга Белоконь
Ольга Белоконь
Акушер-гинеколог, врач-блогер Все статьи автора

Опасно ли носить бюстгальтер?

463

Вообще мне нравится идея о том, что бюстгальтер носить вредно, как минимум рекомендацию НЕ носить оценит мужская половина и наверняка скажет "мне нравится этот доктор". Еще из плюсов – экономия денег, не надо тратиться на нижнее белье. Можно повысить градус сексуального напряжения в офисе и возможно улучшить сексуальную жизнь с партнером.

Но если по правде, как быть с информацией о том, что бюстгальтеры на косточках и их ношение в ночное время является причиной рака молочной железы (РМЖ)?

В 1995 году в свет вышла книга Сингер и Грисмайер под названием "Одеты в убийцу" ("Dressed to kill"). (И почему я не могу придумывать такие будоражащие воображение названия для своих книг?!). Ее основные утверждения – женщины, которые носят бюстгальтер с косточками по 12 часов в день, могут заболеть раком, так как это препятствует нормальному оттоку лимфы, что приводит к "накоплению токсинов" в организме.

С такой логикой и резинка на трусах может все передавить, впрочем, как и вся остальная одежда.

Нет никаких доказательств того, что компрессия лимфатических узлов бюстгальтерами вызывает РМЖ и в реальности биологические жидкости перемещаются вверх к подмышечным лимфатическим узлам, а не к косточкам в вашем бюстгальтере. Конечно, если предположить, что вы носите лифчик на 2-3 размера меньше и каждый раз, когда его снимаете видите грудь сине-бордового цвета – это плохо для здоровья молочной железы и так делать не нужно! Но мы же не об этом!

Избыточный вес и ожирение увеличивают риски развития РМЖ, а женщины с избыточным весом чаще имеют бОльший размер груди и носят бюстгальтер. Женщины, которые чаще не носят бюстгальтеры, за счет меньшего размера груди, чаще имеют нормальный вес.

Новости
Лучший способ контрацепции
Бюстгальтер должен быть правильного размера

Бюстгальтер должен быть правильного размера

Иллюстрация

Если мы сравним 2 эти группы, мы увидим, что у первой чаще возникает РМЖ, но бюстгальтер здесь не при чем, значение имеет только вес. Хорошо продуманные и качественные научные исследования не находят никакой взаимосвязи. Носить или не носить бюстгальтер – выбор, который должен исходить из ваших личных предпочтений, а не из опасений в отношении вашего здоровья.

Единственная рекомендация: он должен быть ПРАВИЛЬНОГО размера и не более того.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Здоровье" на OBOZREVATEL.

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.

Другие блоги автора

Все блоги автора
Автор
Ольга Белоконь Ольга Белоконь
Тема
Здоровье
Теги
рак женщины
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
1
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Консультации врачей

Препараты

Новинки Популярное Рекомендуем

Лаборатории

Блоги медицины

Новости медицины

Новости медицины

Топ новости