Рынок медицинских препаратов сегодня настолько огромен, что пациенту без специального медицинского образования очень сложно разобраться, на самом ли деле эффективны те или иные лекарства в конкретном случае или же просто являются в лучшем случае дорогой пустышкой.

"Есть препараты, которые не помогут вам забеременеть, "наладить" цикл, восстановить овуляцию, избавиться от спаек или хронического эндометрита, ВПЧ, дисплазии шейки матки, СПКЯ, эндометриоза, фиброзно-кистозной "мастопатии" (это не болезнь, кстати, а особенность строения молочных желез), миомы матки, полипа эндометрия и пр. Они неэффективны и к некоторым есть вопросы в отношении безопасности", – рассказала у себя в Instagram гинеколог Ольга Белоконь, прежде, чем озвучить список этих лекарств.

Итак, по ее словам, "Лонгидаза", "Вобензим", "Серрата", "Дистрептаза", китайские фитотампоны – не лечат спайки и не предупреждают спаечные процессы, несмотря на то, что гласит аннотация.

"Циклодинон", "Мастодинон", "Тайм-фактор", "Боровая матка", "Лаеннек", "Квинофолик", "Мулимен", "Цикловита", "Проталис", "Овариум Композитум", "Дисменорм", "Фемицикл", "Фемименс", "Гинекохель" – этот же список лекарств не поможет восстановить цикл или овуляцию.

Что касается "Миофолика", "Инофолика", "Фертина" – то это просто витамины, которые также не лечат спайки.

"Вместо "Индинола", "Тазалока", "Эпигалата" просто съешьте капусту", – порекомендовала доктор.

Белоконь также отметила, что не влияют на кровоток в матке, не улучшают качество и толщину эндометрия, не должны использоваться во время беременности "Курантил", "Актовегин", "Весселдуэф", "Дипиридамол", "Тивортин".

Без врача пациенту сложно разобраться в огромном ассортименте лекарств 24

Что же касается свечей во влагалище с аскорбиновой кислотой или антисептиками, по словам гинеколога, это вовсе отдельная история. "Зачем они существуют и чем могут помочь – неизвестно, – отметила она. – Бактериальный вагиноз, вагинит, кандидоз они не лечат, флору не восстанавливают, они вообще не должны использоваться для лечения чего-либо".

Эксперт добавила, что некоторые из вышеперечисленных препаратов могут использоваться как плацебо, потому что некоторым женщинам очень сложно "не лечиться". "Некоторые из них абсолютно безвредны и безобидны, отлично помогают при тех болезнях и проблемах, которые сами по себе проходят. А некоторые прям вот совсем не нужно использовать, потому что их прием не так уж безопасен", – подытожила врач.

"У каждого врача свое мнение и подход к лечению. Да, нужно придерживаться доказательной медицины и назначать лечение согласно протоколам. Но врач – это профессия, которая обязывает помогать людям и выслушивать своих пациентов, чтобы правильно поставить диагноз и назначить правильное лечение (если у пациентов есть сомнения по поводу приема препарата из доказательной медицины, то почему бы не использовать БАДы, которые в некоторых случаях действительно имеют положительный эффект). Людям в белых халатах всегда нужно помнить самую обычную фразу: не навреди. Пациентам в свою очередь не нужно стесняться спрашивать у врача о том, что их беспокоит", – прокомментировала для MedOboz публикацию своей коллеги гинеколог Лилия Гаприндашвили.

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